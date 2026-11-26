Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Η εφετειακή απόφαση είχε επικυρώσει τη συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα. Η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε η υπουργός εστιάζει κυρίως στο καθεστώς της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών και στη χρονική κατανομή της παραμονής τους στα σπίτια των δύο γονιών.

Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία υπηρετεί ως υπουργός Τουρισμού, προχώρησε στην κατάθεση αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Με αυτή την ενέργεια, επιδιώκει την ανατροπή της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία διατήρησε την από κοινού άσκηση της επιμέλειας των δύο παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα.

Την κατάθεση της αίτησης αναίρεσης επιβεβαίωσε και ο Χριστόφορος Καπαρουνάκης, ένας εκ των δικηγόρων της κ. Κεφαλογιάννη. Η προσφυγή αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα στη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών, μετά την απόφαση του Εφετείου που τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας.

Το σκεπτικό της υπουργού για την εναλλασσόμενη κατοικία

Το βασικό επιχείρημα που προβάλλει η πλευρά της Όλγας Κεφαλογιάννη στην αίτηση αναίρεσης αφορά το καθεστώς της εναλλασσόμενης κατοικίας και τη συχνότητα των μετακινήσεων των παιδιών. Συγκεκριμένα, η κ. Κεφαλογιάννη φέρεται να υποστηρίζει ότι μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, τα παιδιά καλούνται να αλλάξουν κατοικία τρεις φορές.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αίτηση αναίρεσης, οι συνεχείς αυτές μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών κατοικιών και περιβαλλόντων, χωρίς να εξασφαλίζεται μια σταθερή βάση διαμονής, λειτουργούν εις βάρος των ανήλικων παιδιών. Επιπλέον, η πλευρά της υπουργού ισχυρίζεται ότι αυτή η κατάσταση θα επιβαρύνει την ψυχική υγεία των παιδιών και θα δυσκολεύει την καθημερινότητά τους.

Οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις

Πριν την προσφυγή στον Άρειο Πάγο, η υπόθεση είχε εξεταστεί από το Εφετείο Αθηνών. Το Εφετείο είχε απορρίψει την έφεση που είχε καταθέσει η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών της. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας, διατηρώντας την πρωτόδικη απόφαση.

Ειδικότερα, το Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, διατήρησε την πρωτόδικη κρίση. Αυτή η κρίση αφορούσε την από κοινού άσκηση της επιμέλειας των παιδιών και την ισόχρονη διαμονή τους στις κατοικίες των δύο γονέων. Η απόφαση αυτή είναι πλέον το αντικείμενο της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα ξεκίνησε με την πρωτόδικη απόφαση, η οποία όριζε τη συνεπιμέλεια. Η υπουργός είχε αρχικά προσφύγει ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από το Πρωτοδικείο.

Στη συνέχεια, η κ. Κεφαλογιάννη άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης στο Εφετείο Αθηνών. Ωστόσο, το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του Πρωτοδικείου, απορρίπτοντας την έφεση της υπουργού και διατηρώντας το καθεστώς της συνεπιμέλειας και της ισόχρονης διαμονής. Η τωρινή προσφυγή στον Άρειο Πάγο αποτελεί την τελευταία δικαστική ενέργεια της υπουργού στην προσπάθειά της να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis