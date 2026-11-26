Μια μεγάλη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας στο φως σημαντικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Στον κλοιό των Αρχών έχουν βρεθεί εμπλεκόμενα πρόσωπα και αυτοδιοικητικοί φορείς, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις συλλήψεις. Η υπόθεση αφορά φερόμενες υπερτιμολογήσεις και κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με επίκεντρο τη δράση της εταιρείας ΤΕΧΑΝ.

Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι πρώτες συλλήψεις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αναλάβει δράση σε μια εκτεταμένη επιχείρηση που αφορά την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις προσώπων που συνδέονται άμεσα με τη δράση της εταιρείας ΤΕΧΑΝ. Οι συλλήψεις αυτές έλαβαν χώρα στην Αθήνα, βασιζόμενες σε εντάλματα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, εισαγγελικοί λειτουργοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής αποτελεί τον δημόσιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Αττικής, γεγονός που τον καθιστά κεντρικό σημείο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο οι συμβάσεις και η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται σε φερόμενες υπερτιμολογήσεις και πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις συμβάσεις προμήθειας εκατοντάδων πολυκέντρων ανακύκλωσης, τα οποία είχαν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αυτές αφορούν την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η υπόθεση αυτή είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών ήδη από το 2025, με τις έρευνες να εστιάζουν στην προμήθεια των «σπιτιών ανακύκλωσης». Η εμπλοκή της εταιρείας ΤΕΧΑΝ είναι κεντρική στην υπόθεση, καθώς τα συλληφθέντα πρόσωπα συνδέονται με τη δράση της, ενώ οι έρευνες αφορούν τις διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης των εν λόγω πολυκέντρων.

Εντάλματα σύλληψης για περιφερειάρχες και επέκταση των ερευνών

Η έκταση της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η έρευνα έχει επεκταθεί και σε επίπεδο περιφερειαρχών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για περιφερειάρχες, εκ των οποίων ένας είχε διατελέσει σε κεντρική περιφέρεια της χώρας. Αυτό υπογραμμίζει το εύρος των προσώπων και των φορέων που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών.

Πέραν των γραφείων του ΕΔΣΝΑ, οι έρευνες επεκτείνονται και σε ιδιωτικές κατοικίες. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα των εισαγγελικών αρχών να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η εμπλοκή αυτοδιοικητικών φορέων και προσώπων σε υψηλές θέσεις αναδεικνύει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που διερευνώνται.

Η πορεία της έρευνας και οι συντονισμένες ενέργειες

Η υπόθεση βρίσκεται υπό την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το 2025, με τις αρχικές έρευνες να επικεντρώνονται στην πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τον Ιούλιο του 2026, η έρευνα εισήλθε σε μια νέα, πιο εντατική φάση, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση των ενεργειών των αρχών.

Σε αυτή τη νέα φάση, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησε συντονισμένες εφόδους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Στόχος των εφόδων αυτών ήταν η συλλογή σημαντικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών αρχείων, συμβάσεων πώλησης των «σπιτιών ανακύκλωσης», καθώς και συμβάσεων της εταιρείας ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Η συλλογή αυτών των δεδομένων κρίνεται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η έκταση της επιχείρησης

Η σοβαρότητα και η έκταση της εν εξελίξει επιχείρησης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή ενός μεγάλου αριθμού δικαστικών λειτουργών. Συγκεκριμένα, έχει ζητηθεί η συνδρομή έξι εισαγγελέων Πρωτοδικών, οι οποίοι συνδράμουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό καταδεικνύει το μέγεθος των ερευνών και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis