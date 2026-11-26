Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών στο Αγρίνιο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι ίδιοι οι γονείς μιας 15χρονης κοπέλας φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι εξέδιδαν την κόρη τους. Μέχρι στιγμής, έχουν εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των γεγονότων.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Η υπόθεση αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση μιας 15χρονης κοπέλας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ζευγάρι των γονέων της φέρεται να την εξέδιδε. Η δράση αυτή φέρεται να λάμβανε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας, όπου διαμένει η οικογένεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα δέκα άτομα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προερχόμενοι από την περιοχή, έχουν προσαχθεί στην Αστυνομία στο Αγρίνιο για κατάθεση και περαιτέρω διερεύνηση.

Εμπλοκή των γονέων και προσαγωγές

Οι γονείς της ανήλικης φέρονται να είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελούσαν ήδη σε καθεστώς σύλληψης για υπόθεση ναρκωτικών. Η εμπλοκή τους στην υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της κόρης τους έχει προκαλέσει σοκ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές περισσότερων από δέκα ατόμων από την περιοχή, καθώς προσπαθεί να διακριβώσει το πλήρες εύρος των πράξεων και τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα.

Η πορεία της αστυνομικής έρευνας

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έχουν ήδη εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για οκτώ εντάλματα σύλληψης που έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο συνολικός αριθμός των ενταλμάτων σύλληψης που αναμένεται να εκδοθούν και να εκτελεστούν εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 15. Αυτό υποδηλώνει το εύρος της υπόθεσης και τον μεγάλο αριθμό ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται.

Ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα

Η 15χρονη κοπέλα, το φερόμενο θύμα της υπόθεσης, μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Η εξέταση αυτή είναι κρίσιμη για την τεκμηρίωση των κατηγοριών και την παροχή νομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την ιατροδικαστική έρευνα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν βιασμό, ούτε ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη. Ωστόσο, οι διώξεις φέρεται να αφορούν ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της εκμετάλλευσης.

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία

Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, και ειδικότερα στο Παναιτώλιο, λόγω των ερευνών που έχουν γίνει. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένης της σοβαρότητας των κατηγοριών και της ευάλωτης φύσης του θύματος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis