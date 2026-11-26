Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις πολύτιμων λίθων στην ιστορία σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1905. Τότε, ο εργάτης Frederick Wells εντόπισε ένα λαμπερό αντικείμενο στα τοιχώματα ορυχείου της Νότιας Αφρικής. Χρησιμοποιώντας τον σουγιά του, κατάφερε να το αποσπάσει, χωρίς να γνωρίζει ότι κρατούσε στα χέρια του ένα ακατέργαστο διαμάντι 3.106 καρατίων.

Ο πολύτιμος λίθος ονομάστηκε Cullinan, προς τιμήν του ιδιοκτήτη του ορυχείου Premier, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Πρετόρια. Το διαμάντι αυτό έμελλε να γίνει μέρος των σημαντικότερων βασιλικών κοσμημάτων της Βρετανίας, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της βασιλικής συλλογής.

Η ανακάλυψη και οι διαστάσεις του Cullinan

Ο Frederick Wells, ο εργάτης που έκανε την ανακάλυψη, εντόπισε το διαμάντι στα τοιχώματα του ορυχείου Premier. Η πράξη του να το αποσπάσει με έναν σουγιά ήταν καθοριστική για την ανάδειξη αυτού του μοναδικού πολύτιμου λίθου, ο οποίος αρχικά ήταν ακατέργαστος.

Σύμφωνα με το Royal Collection Trust, το ακατέργαστο διαμάντι είχε εντυπωσιακές διαστάσεις. Το μήκος του έφτανε περίπου τα 10,1 εκατοστά, το πλάτος του τα 6,35 εκατοστά και το βάθος του τα 5,9 εκατοστά. Αυτές οι διαστάσεις το καθιστούσαν το μεγαλύτερο διαμάντι που είχε βρεθεί ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η δύσκολη πώληση και το βασιλικό δώρο

Αρχικά, η πώληση ενός τόσο σπάνιου και πολύτιμου λίθου αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Παρά το μέγεθος και την αξία του, δεν υπήρχαν άμεσα ενδιαφερόμενοι αγοραστές στην αγορά. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα πρόβλημα ως προς την αξιοποίηση του διαμαντιού.

Τελικά, η κυβέρνηση της αποικίας του Τράνσβααλ αποφάσισε να αναλάβει δράση. Αγόρασε το διαμάντι έναντι 150.000 λιρών, ένα σημαντικό ποσό για την εποχή, και στη συνέχεια το προσέφερε ως δώρο στον βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄ της Βρετανίας. Αυτή η κίνηση εξασφάλισε ότι το Cullinan θα γινόταν μέρος της βασιλικής συλλογής.

Η κοπή του διαμαντιού και η τοποθέτηση στο σκήπτρο

Το αρχικό διαμάντι Cullinan κόπηκε σε εννέα μεγάλα διαμάντια, καθώς και σε μικρότερα κομμάτια. Το μεγαλύτερο από αυτά τα κομμάτια ζύγιζε 530 καράτια και ονομάστηκε «Μεγάλο Αστέρι της Αφρικής» ή Cullinan I. Αυτό το διαμάντι αποτελεί σήμερα μέρος του βασιλικού σκήπτρου της Βρετανίας, γνωστού ως Σκήπτρο του Κυρίαρχου με τον Σταυρό.

Παρότι η ανακάλυψη του διαμαντιού έγινε το 1905, χρειάστηκαν έξι χρόνια μέχρι να τοποθετηθεί στο βασιλικό σκήπτρο. Το 1911, ο βασιλικός κοσμηματοποιός Garrard ανέλαβε την τοποθέτησή του στο σκήπτρο, ένα αντικείμενο που είχε κατασκευαστεί αρχικά για τη στέψη του Καρόλου Β΄ το 1661. Το βάρος του διαμαντιού ήταν τόσο μεγάλο, ώστε χρειάστηκε να ενισχυθεί η κατασκευή του σκήπτρου για να μπορέσει να το υποστηρίξει. Ωστόσο, ο μηχανισμός του είναι αρθρωτός, γεγονός που επιτρέπει την αφαίρεση του πολύτιμου λίθου, ώστε να μπορεί να εκτεθεί και ξεχωριστά.

Το Cullinan II και το αυτοκρατορικό στέμμα

Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι που προέκυψε από την κοπή του αρχικού διαμαντιού είναι το Cullinan II. Αυτό το διαμάντι έχει βάρος 317,4 καρατίων και είναι εξίσου εντυπωσιακό με το Cullinan I. Σήμερα βρίσκεται ενσωματωμένο στο Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους, ένα άλλο σημαντικό σύμβολο της βρετανικής μοναρχίας.

Το Cullinan II αποτελεί ένα ακόμη από τα σημαντικότερα κοσμήματα της Βρετανικής βασιλικής συλλογής, προσθέτοντας στην αίγλη και την ιστορική αξία των βασιλικών διασήμων. Η παρουσία του στο στέμμα αναδεικνύει τη διαρκή σημασία και την ομορφιά αυτού του μοναδικού πολύτιμου λίθου που ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta