Μία αδιανόητη υπόθεση μαστροπείας ήρθε στο φως στο Αγρίνιο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ένα ζευγάρι κατηγορείται ότι εξέδιδε συστηματικά την 15χρονη κόρη του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν την εμπλοκή περισσότερων από δέκα ατόμων στην υπόθεση. Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε την Τετάρτη, οδηγώντας σε σημαντικές εξελίξεις και την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και οι πρώτες συλλήψεις

Οι αστυνομικές αρχές του Αγρινίου βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυτή τη σοκαριστική υπόθεση την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου του 2026. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της τάξης ήρθε μετά από πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους, οι οποίες έκαναν λόγο για συστηματική έκδοση ανήλικης. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αφορούσαν ένα ζευγάρι, τους γονείς της 15χρονης, οι οποίοι φέρεται να εξέδιδαν την ίδια τους την κόρη.

Το ζευγάρι, που διαμένει σε ένα χωριό της ευρύτερης περιοχής της Τριχωνίδας, στο Αγρίνιο, συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με την κατηγορία της μαστροπείας της ανήλικης κόρης τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς φέρεται να είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις, γεγονός που προσδίδει ένα επιπλέον βάρος στην τρέχουσα διερεύνηση.

Το εύρος των εμπλεκομένων προσώπων

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στην εμπλοκή των γονέων της 15χρονης, καθώς οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, φέρεται να εμπλέκονται πάνω από δέκα άτομα από την περιοχή, τα οποία έχουν ήδη προσαχθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι προσαγωγές αυτές αποτελούν μέρος της αρχικής φάσης της έρευνας, με στόχο τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων που θα φωτίσουν πλήρως την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής επτά εντάλματα σύλληψης. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους και αναμένεται η έκδοση και άλλων ενταλμάτων μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν αποκλείεται ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων να αγγίξει τις δεκαπέντε, καθώς η υπόθεση φαίνεται να έχει ευρύτερες διαστάσεις.

Η ιατροδικαστική εξέταση και οι κατηγορίες

Το φερόμενο ως θύμα, η 15χρονη κόρη του ζευγαριού, μεταφέρθηκε άμεσα στην Πάτρα. Εκεί υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, μία κρίσιμη διαδικασία για τη διαπίστωση τυχόν σωματικών ιχνών και την παροχή επιστημονικών δεδομένων που θα ενισχύσουν την ποινική δίωξη. Η μεταφορά της ανήλικης στην Πάτρα έγινε με σκοπό την πλήρη και ανεξάρτητη εξέταση της κατάστασής της.

Από την ιατροδικαστική έρευνα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός της ανήλικης. Ωστόσο, οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και αφορούν την υπόθεση σχετίζονται με ασελγείς πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι επικεντρώνονται σε πράξεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των ασελγών πράξεων και όχι στον βιασμό ανηλίκου, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki