Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ένας οδηγός μηχανής αγνόησε σήμα αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ να σταματήσει για έλεγχο. Η καταδίωξη πήρε κινηματογραφικές διαστάσεις, καθώς ο οδηγός φέρεται να πετούσε στον δρόμο συσκευασίες που εκτιμάται ότι περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Το περιστατικό έληξε με τη σύλληψη του οδηγού κοντά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά.

Η έναρξη της καταδίωξης και η αντίδραση του οδηγού

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 10:35 το πρωί, ή γύρω στις 11:00, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε έναν οδηγό μηχανής να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αλλοδαπός, αγνόησε τις εντολές των αρχών και ανέπτυξε ταχύτητα, ξεκινώντας έτσι ένα ανθρωποκυνηγητό επί της λεωφόρου Συγγρού. Κάποιες πηγές αναφέρουν τον οδηγό ως 34χρονο, ενώ άλλες ως 37χρονο.

Η άρνηση του οδηγού να υπακούσει στο σήμα των αστυνομικών οδήγησε σε μία επικίνδυνη καταδίωξη, η οποία εξελίχθηκε σε κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας. Οι μηχανές της ΔΙΑΣ ακολούθησαν τον ύποπτο, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει.

Συσκευασίες με ύποπτες ουσίες στον δρόμο

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός της μηχανής άρχισε να πετάει συσκευασίες στον δρόμο. Οι συσκευασίες αυτές εκτιμάται ότι περιείχαν ναρκωτικές ουσίες, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν συγκεκριμένα κοκαΐνη. Ο σκοπός του οδηγού φέρεται να ήταν να κρύψει τα ίχνη του και να απαλλαγεί από τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Μετά τη σύλληψη του άνδρα, οι αρχές ξεκίνησαν να «χτενίζουν» ολόκληρη τη Συγγρού, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να συλλέξουν τις συσκευασίες που είχε πετάξει. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την επιβεβαίωση του περιεχομένου των πεταμένων συσκευασιών.

Το τροχαίο ατύχημα και η σύλληψη

Η επεισοδιακή καταδίωξη έφτασε στο τέλος της στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, καθώς η μηχανή του υπόπτου και μία από τις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ γλίστρησαν. Αυτό το συμβάν οδήγησε στην ακινητοποίηση του οδηγού της μηχανής.

Αμέσως μετά την ακινητοποίηση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος είχε αγνοήσει επανειλημμένα τα σήματα για έλεγχο. Η σύγκρουση αυτή ήταν καθοριστική για τον τερματισμό της καταδίωξης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των αστυνομικών.

Οι τραυματισμοί και η κατάσταση της υγείας

Από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός ήταν ελαφρύς και δεν εμπνέει ανησυχία. Επιπλέον, σύμφωνα με άλλες πηγές, και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

Παρά τους τραυματισμούς, τόσο ο αστυνομικός όσο και ο οδηγός φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους. Δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους σε νοσοκομείο, γεγονός που υποδηλώνει την ήπια φύση των τραυμάτων τους.

Προηγούμενο περιστατικό στη Συγγρού

Η συγκεκριμένη καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή. Τότε, μία 51χρονη γυναίκα είχε αρνηθεί να σταματήσει το αυτοκίνητό της, οδηγώντας επίσης σε επεισοδιακή καταδίωξη. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει την αυξημένη δραστηριότητα των αρχών στην περιοχή και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.

Η λεωφόρος Συγγρού βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ειδήσεων, με τις αρχές να παραμένουν σε εγρήγορση για την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki