Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πρόσφατα μια συμπληρωματική προκήρυξη για την κάλυψη τριάντα διαθέσιμων θέσεων γιατρών και αγροτικών γιατρών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο την πλήρη στελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν στα μικρά νησιά της Ελλάδας. Οι γιατροί που θα επιλεγούν για αυτές τις θέσεις θα λάβουν, πέραν των τακτικών τους αποδοχών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια σημαντική πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας και η οικονομική ενίσχυση

Η βασική επιδίωξη της συμπληρωματικής προκήρυξης είναι η ενίσχυση της ιατρικής κάλυψης σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας σταθερή παρουσία ιατρικού προσωπικού. Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για τους γιατρούς ανέρχεται σε καθαρές αποδοχές ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα. Αυτή η ενίσχυση καταβάλλεται για δώδεκα μήνες τον χρόνο, προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στα νησιά.

Η χρηματοδότηση αυτής της ενίσχυσης προέρχεται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επταετούς Δωρεάς, η οποία υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη ενενήντα γιατρών σε πενήντα μικρά νησιά της Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Τα νησιά που αφορά η προκήρυξη

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία βρίσκονται σε μια εκτενή λίστα ελληνικών νησιών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα νησιά: Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Φολέγανδρος, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Σίφνος, Νίσυρος, Ίος, Αμοργός, Κύθνος, Κουφονήσια, Θύμαινα, Σέριφος, Κίμωλος, Κέα, Χάλκη, Πόρος, Ανάφη, Σίκινος, Ηρακλειά, Φούρνοι Κορσεών, Σχοινούσα, Τήλος, Λειψοί, Σκύρος, Αλόννησος και Σπέτσες.

Η επιλογή αυτών των νησιών υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη ιατρική παρουσία σε περιοχές που συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Η κάλυψη αυτών των θέσεων αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών των εν λόγω νησιών.

Η ολοκλήρωση της δωρεάς και η δήλωση του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου

Η συμπληρωματική αυτή προκήρυξη σηματοδοτεί την τελική φάση υλοποίησης της μεγάλης Δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου. Η δωρεά αυτή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερής παρουσίας ιατρικού προσωπικού σε μικρές και απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες της χώρας, ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος, δήλωσε σχετικά: «Η ανταπόκριση μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Απομένουν λίγες ακόμη θέσεις για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα όπως το σχεδιάσαμε. Ελπίζω ότι με τη συμπληρωματική προκήρυξη που ανακοινώθηκε να καλυφθούν και αυτές, ώστε περισσότερα μικρά νησιά να έχουν σταθερή παρουσία γιατρού. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την πρώτη ημέρα».

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί που επιθυμούν να στελεχώσουν τις διαθέσιμες θέσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας esydoctors, η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Η δημοσίευση της συμπληρωματικής προκήρυξης δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτησή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://esydoctors.moh.gov.gr/. Η έγκαιρη υποβολή είναι κρίσιμη για την εξέταση των υποψηφιοτήτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki