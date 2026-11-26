Σε μια τραγική εξέλιξη κατέληξε η υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου Βούλγαρου Ι.Μ. στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, καθώς η σορός του εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ σε μια αγροτική τοποθεσία. Ο 50χρονος Έλληνας εργοδότης του, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις και ήταν κουμπάρος του θύματος, φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι δολοφόνησε τον 24χρονο. Η δολοφονία φέρεται να διαπράχθηκε με καραμπίνα, ενώ για συνέργεια στη μεταφορά της σορού του νεαρού εμπλέκεται ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ανιψιός του φερόμενου δράστη.

Η εξαφάνιση του 24χρονου και ο εντοπισμός της σορού

Τα ίχνη του 24χρονου Βούλγαρου Ι.Μ. είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο, την 21η Νοεμβρίου, όταν αναχώρησε από την οικία του στη Βουλγαρία με προορισμό το Νευροκόπι. Ο νεαρός είχε περάσει τα σύνορα της χώρας προκειμένου να συναντήσει τον 50χρονο εργοδότη του. Ωστόσο, το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία και κινητοποίηση στους οικείους του, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υποπτεύονταν εγκληματική ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερεχνών που διεξήγαγαν οι αρχές, το φορτηγάκι του 24χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην ευρύτερη περιοχή του Νευροκοπίου. Οι αστυνομικοί, μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τη σορό του νεαρού άνδρα αργά χθες το βράδυ σε μια αγροτική περιοχή. Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο Ι.Μ. είχε δολοφονηθεί.

Η ομολογία του εργοδότη και το κίνητρο

Ο 50χρονος Έλληνας εργοδότης του θύματος φέρεται να ομολόγησε στις διωκτικές αρχές τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε εξαιτίας προσωπικών διαφορών που είχε αναπτύξει με το θύμα. Ο 50χρονος δεν ήταν απλώς ο εργοδότης του Ι.Μ., αλλά και ένας στενός φίλος, καθώς και ο κουμπάρος του, με τον 24χρονο να έχει δώσει στο παιδί του το όνομα του κατηγορουμένου για τη δολοφονία.

Ο Έλληνας εργοδότης φέρεται να προέβη στην πράξη της δολοφονίας χρησιμοποιώντας μια καραμπίνα. Η ομολογία του ήρθε μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ως μια απλή αναφορά εξαφάνισης και κατέληξε σε μια τραγική δολοφονία που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Η εμπλοκή του 23χρονου συνεργού και οι συλλήψεις

Στην υπόθεση της δολοφονίας εμπλέκεται και ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ανιψιός του 50χρονου εργοδότη. Ο 23χρονος κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη της μεταφοράς της σορού του θύματος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός βοήθησε τον 50χρονο να μεταφέρει το πτώμα του Ι.Μ. με τη χρήση ενός φορτηγακίου στην αγροτική περιοχή όπου και τελικά εντοπίστηκε.

Τόσο ο 50χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο κύριος δράστης της ανθρωποκτονίας, όσο και ο 23χρονος συνεργός του, έχουν ήδη προσαχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αναμένεται οι προσαγωγές τους να μετατραπούν σε επίσημες συλλήψεις, καθώς ο ένας άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ο άλλος για συνέργεια σε αυτήν την εγκληματική ενέργεια.

Η οικονομική διαφορά ως πιθανό υπόβαθρο

Ο 24χρονος Ι.Μ. είχε μεταβεί στο Νευροκόπι με σκοπό να συναντήσει τον Έλληνα εργοδότη του και να λάβει κάποια δεδουλευμένα χρήματα που αφορούσαν χειρωνακτική εργασία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της οικογένειας του θύματος, τα δεδουλευμένα αυτά ανέρχονταν στο ποσό των περίπου 10.000 ευρώ. Ωστόσο, ο εργοδότης δίνει μια διαφορετική εικόνα για το ύψος του ποσού, κάνοντας λόγο –κατά πληροφορίες– για ένα σημαντικά μικρότερο ποσό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας εργοδότης είχε δώσει αρχικά κατάθεση στην Ελληνική Αστυνομία, στην οποία δήλωνε ότι πράγματι συναντήθηκε με τον νεαρό για την οικονομική διαφορά που είχαν και ότι μετέβησαν μαζί σε ΑΤΜ. Το θύμα επισκεπτόταν συχνά την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, αναλαμβάνοντας διάφορες μικροεργασίες εκεί.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis