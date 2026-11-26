Ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στις λειτουργίες του αερολιμένα. Το περιστατικό συνέβη την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, μια περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιβατική κίνηση. Παρά την αρχική ανησυχία, η διεύθυνση του αεροδρομίου διευκρίνισε άμεσα ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από το συμβάν. Ωστόσο, οι συνέπειες ήταν άμεσες για τις πτήσεις, καθώς οι αρχές αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια.

Το περιστατικό και οι πρώτες πληροφορίες

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην εταιρεία FedEx, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι. Η είδηση αυτή κοινοποιήθηκε από τη διεύθυνση του αερολιμένα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, όπου επισημάνθηκε με σαφήνεια πως δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων ή του προσωπικού.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, καθώς η 26η Νοεμβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η περίοδος είναι παραδοσιακά μία από τις πιο πολυσύχναστες για τα αεροδρόμια της χώρας, γεγονός που προσέθεσε στην πολυπλοκότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε.

Επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου

Ως άμεση συνέπεια της εξόδου του αεροσκάφους από τον διάδρομο, οι αρχές του αεροδρομίου προχώρησαν σε άμεσο κλείσιμο όλων των διαδρόμων και των πιστών, με εξαίρεση έναν. Αυτή η αναγκαστική ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμένων πτήσεων, επηρεάζοντας τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ζήτησε την κατανόηση των επιβατών που επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές στα δρομολόγια. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε το κοινό ότι καταβάλλονται εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ασφαλή και ταχεία αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του αερολιμένα, προκειμένου να επανέλθει η ομαλότητα το συντομότερο δυνατό.

Άγνωστα τα αίτια του συμβάντος

Μέχρι την παρούσα στιγμή, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν το εμπορευματικό αεροσκάφος της FedEx να βγει εκτός του διαδρόμου προσγείωσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στο περιστατικό.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το αν πρόκειται για μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή άλλες συνθήκες που ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο στην έξοδο του αεροσκάφους από την πορεία του κατά την προσγείωση.

Το ευρύτερο πλαίσιο της Ημέρας των Ευχαριστιών

Η Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από την αυξημένη επιβατική κίνηση που παρατηρήθηκε στα αεροδρόμια, χαρακτηρίστηκε και από ισχυρή κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ καταγράφηκαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα και δυσχέρειες. Παράλληλα, στα κεντρικά τμήματα της χώρας σημειώθηκαν εκτεταμένες χιονοπτώσεις, προσθέτοντας στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ταξιδιώτες και οι μεταφορές κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki