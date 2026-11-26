Ένα μεγάλο κύκλωμα που εξέδιδε εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους έχει αποκαλυφθεί, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 12,65 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 21 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 1.291 ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να συνθέσουν όλα τα στοιχεία αυτής της εκτεταμένης απάτης.

Τα σπίτια «φαντάσματα» και η μέθοδος της απάτης

Οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν σπίτια – «φαντάσματα» για την έκδοση των εικονικών παραστατικών διαμονής. Αυτά τα ακίνητα, πολλά εκ των οποίων δεν διέθεταν ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, σε μία περίπτωση, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει πως 23 άτομα διέμεναν ταυτόχρονα στην ίδια χρονική περίοδο σε ένα σπίτι 44 τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί μισθώσεις και εκμισθώσεις σε περισσότερα από 173 σπίτια σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ακόμη και σε περιπτώσεις που οι αποδείξεις προέρχονταν από πραγματικά καταλύματα, οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων φέρονται να μην είχαν διαμείνει ποτέ σε αυτά. Αντιθέτως, εξασφάλιζαν τη φιλοξενία τους σε σπίτια φίλων, γνωστών ή συγγενών, λαμβάνοντας παράλληλα τα χρήματα που τους κατέβαλλε το Δημόσιο για την κάλυψη των δήθεν εξόδων διαμονής τους.

Ο ρόλος των βασικών προσώπων και η παράδοση των παραστατικών

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρία πρόσωπα που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των δύο κυκλωμάτων. Πρόκειται για έναν αστυνομικό των ΜΑΤ, ο οποίος ήταν πρώην συνδικαλιστής από τα Ιωάννινα και υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα. Επίσης, εμπλέκεται η σύζυγός του, η οποία είναι λογίστρια με γραφείο στην Ηλιούπολη.

Το τρίτο πρόσωπο που εξετάζεται είναι ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την αυτοπρόσωπη παράδοση των εικονικών παραστατικών στους ενδιαφερόμενους. Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων δεν δίσταζαν να παραδίδουν τις αποδείξεις ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ώστε οι ένστολοι να τις καταθέσουν στις υπηρεσίες τους και να λάβουν την αποζημίωση για εικονικές διαμονές εκτός έδρας.

Παραδόσεις παραστατικών γίνονταν επίσης και έξω από τα δικαστήρια, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν τις ψευδείς αποδείξεις. Η «ταρίφα» για μία εικονική απόδειξη ξεπερνούσε τα 150 ευρώ.

Η οικονομική ζημία και ο αριθμός των εμπλεκομένων

Η ζημία που προκλήθηκε στο Δημόσιο από τη δράση αυτού του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,65 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προέκυψε από τις αποζημιώσεις που λάμβαναν οι ένστολοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι για δήθεν διαμονές εκτός έδρας, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν εικονικές.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται τουλάχιστον 1.291 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 21 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να αποτελούν μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.

Οι έρευνες των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ αυτής της μεγάλης απάτης κατά του Δημοσίου και να εντοπίσουν περαιτέρω εμπλεκόμενους.

Η δομή των εγκληματικών οργανώσεων

Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη τουλάχιστον δύο εγκληματικών οργανώσεων. Στην πρώτη από αυτές, η οποία είχε την έδρα της στην Αθήνα, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε μία γυναίκα. Ως κεντρικό στέλεχος αυτής της οργάνωσης εμφανίζεται ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος».

Ο «Γιώργος» φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα, έκλεινε ραντεβού με τους ένστολους και τους δημόσιους υπαλλήλους, παραδίδοντάς τους ονομαστικούς φακέλους που περιείχαν τις εικονικές αποδείξεις. Οι παραδόσεις αυτές γίνονταν σε διάφορα σημεία, όπως αναφέρθηκε, ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από: Newsit