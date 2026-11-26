Μία εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έφερε στο φως ένα κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εικονικές αποδείξεις διαμονής για την είσπραξη αποζημιώσεων «εκτός έδρας» από ένστολους. Οι αποκαλύψεις προέκυψαν μετά από καταγγελίες αγανακτισμένων αστυνομικών, οι οποίοι παρατηρούσαν «προνομιούχους» συναδέλφους τους να λαμβάνουν συστηματικά τέτοιες αποζημιώσεις. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε συλλήψεις και κατηγορίες για εκατοντάδες άτομα.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην έρευνα

Οι αρχικές καταγγελίες προήλθαν από αστυνομικούς που ένιωθαν αδικημένοι, καθώς έβλεπαν άλλους συναδέλφους τους να εξασφαλίζουν υπηρεσιακές αποστολές λόγω γνωριμιών, ενώ οι ίδιοι έμεναν εκτός. Η επαναλαμβανόμενη αυτή κατάσταση οδήγησε τους «αδικημένους» ένστολους να διερευνήσουν το κίνητρο πίσω από αυτές τις αποστολές, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν οι εκτός έδρας αποζημιώσεις.

Οι καταγγελίες προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έκαναν λόγο για αστυνομικούς που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για να λάβουν τις αποζημιώσεις μετακίνησης, προσκόμιζαν εικονικές αποδείξεις από καταλύματα στα οποία δήθεν διέμεναν, ενώ στην πραγματικότητα φιλοξενούνταν σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Η αποκάλυψη του κυκλώματος και οι αντιδράσεις

Όταν αποκαλύφθηκε η «φάμπρικα» των εικονικών αποδείξεων, υπήρξαν αντιδράσεις στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έψεξαν τους «αδιάφθορους» των Εσωτερικών Υποθέσεων, υποστηρίζοντας ότι «κυνήγησαν συναδέλφους τους που υπαμείβονται και βρήκαν έναν τρόπο να πάρουν κάποια έξτρα χρήματα». Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως εξηγούν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., είναι διαφορετική και πιο σύνθετη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, πέρα από τους εκατοντάδες ενστόλους που προέβησαν σε μία «απλή κομπίνα» για ένα επιπλέον εισόδημα, υπήρχαν και άτομα που είχαν στήσει μία ολόκληρη φάμπρικα. Στόχος τους ήταν να αποκομίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από αυτή τη διαδικασία, οργανώνοντας συστηματικά την εικονική έκδοση αποδείξεων και τις ψευδείς δηλώσεις διαμονής.

Ο διαχωρισμός των κατηγορουμένων

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των εμπλεκομένων. Τα μέλη του οργανωμένου κυκλώματος, τα οποία βαρύνονται με σοβαρά αδικήματα, ανέρχονται σε 21 άτομα και έχουν συλληφθεί. Αυτοί φέρονται να ήταν οι ιθύνοντες της φάμπρικας που απέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά.

Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι 1300 κατηγορούμενοι χαρακτηρίζονται ως «πελάτες» του κυκλώματος. Η ποινική τους αντιμετώπιση αναμένεται να είναι τελείως διαφορετική και πιο ήπια, καθώς η συμμετοχή τους κρίνεται σε άλλο επίπεδο από αυτή των οργανωτών. Οι «αδιάφθοροι» των Εσωτερικών Υποθέσεων υπογραμμίζουν αυτόν τον διαχωρισμό, τονίζοντας τη διάκριση μεταξύ των δύο ομάδων.

Η δομή και η οργάνωση των κυκλωμάτων

Οι «αδιάφθοροι» αναφέρουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών ομάδων που λειτουργούσαν με παρόμοιο τρόπο, έχοντας ως κοινό χαρακτηριστικό ότι οι έδρες τους ήταν λογιστήρια. Το πρώτο κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως λογιστήριο και σημείο εξυπηρέτησης των ενστόλων ένα διαμέρισμα που βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί, εξυπηρετούνταν αστυνομικοί και λιμενικοί, διευθετώντας τις εικονικές αποδείξεις.

Το δεύτερο κύκλωμα διατηρούσε ένα γραφείο στην Ηλιούπολη, το οποίο λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο, λογιστήριο και ταυτόχρονα ως σημείο εξυπηρέτησης δημοσίων υπαλλήλων. Η αναφορά της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προκαλεί αίσθηση, καθώς αποκαλύπτει το πόσο καλά οργανωμένα ήταν αυτά τα κυκλώματα, με συγκεκριμένες δομές και σημεία εξυπηρέτησης για την υλοποίηση της απάτης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis