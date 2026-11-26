Νέα κέντρα ημέρας για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους ξεκινούν τη λειτουργία τους

Είκοσι νέα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.) για άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές ξεκινούν τη λειτουργία τους, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες. Οι νέες αυτές δομές αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη σύγχρονων και κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει την άνοια, η οποία αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η γήρανση του πληθυσμού και η συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν με άνοια καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου υγείας

Τα νέα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. Αυτός ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ψυχικής υγείας που είναι προσανατολισμένες στην κοινότητα.

Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη αυτών των δομών είναι η παροχή φροντίδας με συνέχεια, έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με άνοια και του περιβάλλοντός τους.

Η άνοια ως πρόκληση για τα συστήματα φροντίδας

Η άνοια αποτελεί μία από τις πλέον σοβαρές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η αύξηση της μέσης ηλικίας του πληθυσμού οδηγεί σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Η νόσος επηρεάζει καθοριστικά όχι μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Οι άτυποι οικογενειακοί φροντιστές συχνά επωμίζονται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ψυχικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο, χωρίς να διαθέτουν πάντα την απαραίτητη υποστήριξη.

Βασικοί στόχοι των κέντρων ολικής φροντίδας

Βασικός στόχος των Κέντρων Ημέρας είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των ατόμων που πάσχουν από άνοια. Επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καθώς και η πρόληψη ή η καθυστέρηση της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της νόσου.

Παράλληλα, τα κέντρα στοχεύουν στην αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης και της πρόωρης ιδρυματοποίησης των ωφελούμενων. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η ουσιαστική ανακούφιση και ενδυνάμωση των οικογενειακών φροντιστών, οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών.

Το μοντέλο λειτουργίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα Κέντρα θα λειτουργούν με ένα σύγχρονο μοντέλο ολιστικής και εξατομικευμένης θεραπευτικής φροντίδας. Αυτό το μοντέλο δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις των κέντρων, αλλά επεκτείνεται και στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων, εξασφαλίζοντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Οι δομές θα προσφέρουν ημερήσια θεραπευτική φροντίδα, ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης της νόσου. Θα παρέχονται εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, με στόχο τη διατήρηση των γνωστικών και λειτουργικών δεξιοτήτων, καθώς και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας των ατόμων.

Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας θα διευκολύνει την πρόσβαση των οικογενειών στις υπηρεσίες. Επιπλέον, μέσω των Κινητών Κλιμακίων, η φροντίδα θα παρέχεται και κατ’ οίκον, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η μετακίνηση των ωφελούμενων είναι δύσκολη ή αδύνατη. Οι οικογενειακοί φροντιστές θα λαμβάνουν συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις ανάγκες φροντίδας.

Διασύνδεση και συνέχεια της φροντίδας

Η λειτουργία των νέων Κέντρων Ημέρας προβλέπει τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας της εκάστοτε περιοχής. Αυτή η διασύνδεση είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, προσφέροντας ένα δίκτυο υποστήριξης που καλύπτει πολλαπλά επίπεδα φροντίδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis