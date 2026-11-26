Νέα επιστημονική μελέτη εντοπίζει τρεις βιολογικούς τύπους εγκεφάλου σε παιδιά με ΔΕΠΥ και αγχώδεις διαταραχές

Μια νέα επιστημονική μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, εντόπισε τρεις διακριτούς βιολογικούς τύπους εγκεφάλου σε παιδιά. Οι τύποι αυτοί αφορούν παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), αγχώδεις διαταραχές, ή έναν συνδυασμό και των δύο. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Mental Health.

Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της περίπλοκης σχέσης μεταξύ δύο από τις πλέον συχνές διαταραχές ψυχικής υγείας που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία. Οι διαταραχές αυτές συχνά παρουσιάζουν κοινά συμπτώματα, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή διάγνωση και κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών.

Η ανακάλυψη των βιολογικών τύπων και οι επιπτώσεις της

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι τρεις αυτοί βιολογικοί τύποι συνδέονται άμεσα με διαφορετικές διαταραχές στη λειτουργία συγκεκριμένων κυκλωμάτων του εγκεφάλου. Αυτό υποδηλώνει ότι τα παιδιά που πάσχουν από ΔΕΠΥ και άγχος δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, ακόμη και στην περίπτωση που εμφανίζουν παρόμοια συμπτωματολογία. Αντιθέτως, είναι πιθανό να παρουσιάζουν διαφορετικά νευροβιολογικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται στη βάση των διαταραχών τους.

Σύμφωνα με τον Yu Zhang, επίκουρο καθηγητή Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Στάνφορντ και έναν από τους επικεφαλής της μελέτης, η σημαντική επικάλυψη των συμπτωμάτων αποτελεί πρόκληση. Αυτή η επικάλυψη δυσχεραίνει την κατανόηση των νευροβιολογικών μηχανισμών που κρύβονται πίσω από τις καθιερωμένες διαγνωστικές κατηγορίες, καθιστώντας την ανακάλυψη των βιολογικών τύπων ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της διάγνωσης και της θεραπείας.

Η τρέχουσα διαγνωστική προσέγγιση και οι προκλήσεις της

Σήμερα, η διάγνωση τόσο της ΔΕΠΥ όσο και των αγχωδών διαταραχών βασίζεται πρωτίστως στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων που εκδηλώνει το παιδί. Αυτή η προσέγγιση, αν και αποτελεσματική σε πολλές περιπτώσεις, αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της φύσης των ίδιων των διαταραχών.

Όπως επισημαίνει ο Yu Zhang, η παρατηρούμενη σημαντική επικάλυψη των συμπτωμάτων καθιστά περίπλοκη την κατανόηση των υποκείμενων νευροβιολογικών μηχανισμών που οδηγούν στις διαγνωστικές κατηγορίες. Η νέα μελέτη φιλοδοξεί να προσφέρει ένα πιο σαφές πλαίσιο, ξεπερνώντας τις προκλήσεις της αποκλειστικά συμπτωματολογικής διάγνωσης.

Η μεθοδολογία πίσω από την έρευνα

Για την διεξαγωγή της έρευνας, οι επιστήμονες αξιοποίησαν ένα εκτενές σύνολο δεδομένων από τη μακροχρόνια μελέτη Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετέχουν πάνω από 11.000 παιδιά από διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, παρέχοντας μια ευρεία και αντιπροσωπευτική βάση δεδομένων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν χιλιάδες μαγνητικές τομογραφίες λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου (fMRI), οι οποίες συνδυάστηκαν με λεπτομερείς γνωστικές και συμπεριφορικές αξιολογήσεις των παιδιών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση της λειτουργικής συνδεσιμότητας, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.

Διαστάσεις δυσλειτουργίας και ταξινόμηση

Η ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε δύο βασικές διαστάσεις δυσλειτουργίας στον εγκέφαλο των παιδιών. Η πρώτη διάσταση αφορά τη γνωστική-συμπεριφορική δυσλειτουργία, η οποία επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και τις αντιδράσεις. Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με τη δυσλειτουργία που επηρεάζει τη συναισθηματική ρύθμιση και την προσοχή, δηλαδή την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων και εστίασης.

Οι διάφοροι συνδυασμοί αυτών των δύο διαστάσεων δυσλειτουργίας οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό των τριών διακριτών βιολογικών τύπων. Αυτή η ταξινόμηση προσφέρει μια νέα οπτική για την κατανόηση των υποκείμενων αιτιών και εκδηλώσεων της ΔΕΠΥ και των αγχωδών διαταραχών.

Ο πρώτος βιολογικός τύπος: Εξωτερικευμένος-αποδιοργανωμένος

Ο πρώτος από τους εντοπισθέντες βιολογικούς τύπους χαρακτηρίζεται ως ο «εξωτερικευμένος-αποδιοργανωμένος» τύπος. Αυτός ο τύπος συνδέεται με συγκεκριμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την ομάδα παρουσιάζουν αυξημένη παρορμητικότητα, τάσεις επιθετικότητας, ανυπακοή και ενίοτε παραβατική συμπεριφορά. Στα παιδιά που εντάχθηκαν σε αυτόν τον βιολογικό τύπο, καταγράφονταν συχνότερα διαγνώσεις Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

Ο δεύτερος βιολογικός τύπος

Ο δεύτερος βιολογικός τύπος που εντοπίστηκε από τη μελέτη χαρακτηρίζεται ως ο «εσωτερικευμένος» τύπος. Η περαιτέρω περιγραφή αυτού του τύπου δεν αναφέρεται στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis