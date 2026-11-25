Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία σε τρεις από τους μεγαλύτερους παρασκευαστές αρωμάτων παγκοσμίως. Οι ελβετικοί όμιλοι Firmenich και Givaudan, καθώς και η αμερικανική IFF, καλούνται να πληρώσουν τα πρόστιμα για τη συγκρότηση ενός «διεθνούς καρτέλ αρωμάτων» που τους επέτρεπε να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές στην αγορά.

Οι κυρώσεις από ΕΕ και Βρετανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) επέβαλε κυρώσεις ύψους 85 εκατομμυρίων στερλινών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 101 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο αρχές διεξήγαγαν τις έρευνές τους σε στενή συνεργασία, καταλήγοντας στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με τις παράνομες πρακτικές των εταιρειών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στον ελβετικό όμιλο Givaudan, φτάνοντας τα 252,4 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η επίσης ελβετική Firmenich με 137,7 εκατομμύρια ευρώ και η αμερικανική International Flavors and Fragrances (IFF) με 81,9 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Βρετανία, η Givaudan καλείται να καταβάλει περίπου 40 εκατομμύρια στερλίνες (48 εκατομμύρια ευρώ), η IFF 24,6 εκατομμύρια στερλίνες (29 εκατομμύρια ευρώ) και η Firmenich 20,6 εκατομμύρια στερλίνες (25 εκατομμύρια ευρώ).

Η λειτουργία του καρτέλ και οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και συντόνιζαν ορισμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση. Η παράνομη αυτή συνεννόηση διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023. Οι πρακτικές αυτές αφορούσαν κυρίως τις συναλλαγές τους με τον βρετανικό κολοσσό προϊόντων υγιεινής Unilever.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες των εταιρειών ενδέχεται να είχαν αντίκτυπο στις τελικές τιμές των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές. Τα αρώματα που παράγουν οι εμπλεκόμενες εταιρείες χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού.

Οι έρευνες των αρχών και οι δηλώσεις

Η αποκάλυψη του καρτέλ ήρθε μετά από επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρμόδια αρχή για την προστασία του ανταγωνισμού στην ΕΕ, στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών τον Μάρτιο του 2023. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε συνεργασία με τη βρετανική CMA.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε σχετικά: «Επί χρόνια, οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν πληροφορίες για τις τιμές τους, τα κόστη τους και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Η πρακτική αυτή προφανώς έβλαψε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για να παρασκευάζουν προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, προκαλώντας αύξηση του κόστους τους».

Η κυρία Ριμπέρα πρόσθεσε πως «ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι καταναλωτές παντού στην Ευρώπη να πλήρωσαν πιο ακριβά τις αγορές τους», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «απαράδεκτη».

Μείωση προστίμων λόγω συνεργασίας

Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν μειώθηκε. Αυτό συνέβη καθώς συνυπολογίστηκε το γεγονός ότι οι τρεις όμιλοι αναγνώρισαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν ενεργά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki