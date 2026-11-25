Ένας ανήλικος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, έχοντας διασωληνωθεί, στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026, στην Κεφαλονιά. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Φισκάρδο με τον Άσσο, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε να παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα η αεροδιακομιδή του ανήλικου σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το σοβαρό τροχαίο στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου-Άσσου

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό του ανήλικου, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της επαρχιακής οδού που συνδέει δύο γνωστές περιοχές του νησιού, το Φισκάρδο και τον Άσσο. Η ώρα του ατυχήματος ήταν το απόγευμα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Στο όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα επέβαιναν δύο ανήλικοι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής. Αυτή η απώλεια ελέγχου του οχήματος είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του ενός εκ των δύο ανήλικων επιβαινόντων, ενώ για τον δεύτερο δεν υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες.

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο ανήλικος που υπέστη τους σοβαρούς τραυματισμούς από το τροχαίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου. Εκεί, οι αρμόδιοι ιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Η νοσηλεία του στο νοσοκομείο του Αργοστολίου γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων που φέρει ο ανήλικος καθιστά αναγκαία την περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταφορά του σε ένα νοσοκομείο που βρίσκεται εκτός των ορίων της Κεφαλονιάς, προκειμένου να του παρασχεθούν οι βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες υγείας.

Προετοιμασία για αεροδιακομιδή εκτός νησιού

Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ανήλικος τραυματίας, έχει ληφθεί η απόφαση για την πραγματοποίηση αεροδιακομιδής. Αυτή η διαδικασία κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του σε μια νοσοκομειακή μονάδα που διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό για την περίπτωσή του.

Η αεροδιακομιδή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα φύση της κατάστασης της υγείας του ανήλικου. Η μεταφορά του θα γίνει προς ένα νοσοκομείο που βρίσκεται εκτός των γεωγραφικών ορίων του νησιού της Κεφαλονιάς, με στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής περίθαλψης και την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του δυστυχήματος και η κατάσταση του δεύτερου επιβάτη

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου-Άσσου παραμένουν προς το παρόν εντελώς αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια που οδήγησαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι εκτός της πορείας του, με σκοπό να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα του περιστατικού.

Στο όχημα, όπως προαναφέρθηκε, επέβαιναν δύο ανήλικοι. Ενώ για τον έναν ανήλικο είναι γνωστό ότι νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν παρέχουν καμία διευκρίνιση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του δεύτερου ανηλίκου που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν τραυματίστηκε, ούτε για το αν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki