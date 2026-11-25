Εξαρθρώθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής, με σκοπό την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η δράση τους προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ, καθώς παρείχαν πλαστά παραστατικά σε 1.309 ένστολους και λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους. Συνολικά, συνελήφθησαν 21 άτομα, περιλαμβανομένων αρχηγικών μελών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η μεγάλη απάτη και η ζημία στο δημόσιο

Οι δύο εγκληματικές ομάδες κατηγορούνται για κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, παρείχαν έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους. Αυτοί οι υπάλληλοι μετακινούνταν για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με τα έξοδα να καλύπτονται από το Δημόσιο.

Η συνολική ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο από αυτή τη μεγάλη απάτη υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ. Οι αριθμοί που αφορούν την υπόθεση είναι ιδιαίτερα υψηλοί, καθώς στους τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο τεσσάρων από τα αρχηγικά μέλη των ομάδων, βρέθηκε διαθέσιμο υπόλοιπο που ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Μία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη των εγκληματικών ομάδων, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη, καθώς και ένας αστυνομικός, ένας στρατιωτικός και ένας λιμενικός.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη τρεις αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε 21 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις αστυνομικοί, ένας λιμενικός και δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη των οργανώσεων, τα οποία κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

Το modus operandi των κυκλωμάτων

Η αρχή του τέλους για τη δράση των εγκληματικών ομάδων ήρθε μετά από καταγγελίες. Συγκεκριμένα, υπήρξαν αναφορές ότι αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία όπου δήθεν διέμεναν, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες. Μέσω αυτών των εταιρειών, μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα.

Μέσω αυτών των εικονικών καταλυμάτων, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής έναντι αμοιβής σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της απάτης είναι η περίπτωση όπου εμφανιζόταν ταυτόχρονη διαμονή 23 ατόμων σε ένα κατάλυμα μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά τα «παραμυθένια» καταλύματα στην πραγματικότητα δεν διέθεταν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της απάτης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos