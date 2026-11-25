Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του «Basketgate», καθώς η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες φέρνει στο φως νέα οικονομικά ευρήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος των εμπλεκομένων διευρύνεται, με την εμφάνιση δύο επιπλέον προσώπων στα οποία εντοπίστηκε αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η Αρχή, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Διεύρυνση των ερευνών και νέα πρόσωπα

Η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, φέρεται να έχει εντοπίσει χρηματικά ποσά και σε δύο νέα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα προέκυψαν από τις διαδρομές του χρήματος των ήδη εμπλεκομένων στην υπόθεση του «Basketgate», διευρύνοντας τον κύκλο των ερευνών.

Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός που διαπιστώθηκε σε αυτούς τους δύο επιπλέον εμπλεκόμενους έρχεται να προστεθεί στα έξι πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των αρχικών αποκαλύψεων. Η εμφάνιση αυτών των νέων προσώπων ανοίγει τον δρόμο για νέες ποινικές διώξεις στην υπόθεση.

Κομβικά ευρήματα και ροή χρήματος

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής θεωρούνται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Δείχνουν ότι η ροή του «μαύρου» χρήματος στο κύκλωμα είχε μεγαλύτερο βάθος και εκτενέστερες διακλαδώσεις από όσες είχαν αρχικά αποτυπωθεί στην πρώτη δικογραφία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο νέων προσώπων, καθώς η διαπίστωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού τους είναι πλέον θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί με τις σχετικές διατάξεις.

Οι προηγούμενες ενέργειες της Αρχής

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις πρώτες συλλήψεις και τις προφυλακίσεις τεσσάρων εκ των έξι αρχικών κατηγορουμένων, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έθεσε στο «μικροσκόπιο» όχι μόνο τους λογαριασμούς και τα «πόθεν έσχες» των βασικών εμπλεκομένων. Η έρευνα είχε επεκταθεί και σε πέντε επιπλέον πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον χώρο του μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων και διαιτητών.

Μέχρι πρότινος, τα μοναδικά μεγάλα ποσά σε μετρητά που είχαν καταγραφεί επίσημα αφορούσαν τις κατ’ οίκον έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. Συγκεκριμένα, είχαν βρεθεί 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο και 102.000 ευρώ αντίστοιχα, κατά τις έρευνες σε δύο από τους αρχικούς κατηγορούμενους.

Αξιοποίηση τεχνολογίας και ψηφιακά πειστήρια

Πλέον, η αξιοποίηση ενός ειδικού αλγοριθμικού συστήματος από την Αρχή, σε συνδυασμό με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, φαίνεται πως «κλειδώνει» ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο. Αυτό το σύστημα συνέβαλε καθοριστικά στην αποκάλυψη των νέων δεδομένων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των ερευνών για το σκάνδαλο του μπάσκετ, έχει δοθεί δικαστική εντολή για το άνοιγμα κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών πειστηρίων. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να προσφέρει επιπλέον στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων.

Επόμενα βήματα και δικαστικές εξελίξεις

Η αποκάλυψη των νέων προσώπων αναμένεται να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε δικαστικό επίπεδο. Εφόσον τα ποσά που εντοπίστηκαν κριθούν αδικαιολόγητα, ο επικεφαλής της Αρχής αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση διατάξεων για τη δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα της έρευνας θα διαβιβαστούν στον ανακριτή, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την άσκηση νέων ποινικών διώξεων. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να κληθούν νέα πρόσωπα σε απολογία, καθώς η υπόθεση του «Basketgate» συνεχίζει να εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, διευρύνοντας τον κύκλο των εμπλεκομένων και των οικονομικών ευρημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis