Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ: Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις, κλειστοί δρόμοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, 25 Νοεμβρίου, η 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, επηρεάζοντας την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Πειραιά και άλλες μεγάλες πόλεις, με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων. Η κινητοποίηση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, σημεία όπου ήταν προγραμματισμένη η απεργιακή κινητοποίηση για τις 10:30. Οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν μέρος της πανελλαδικής δράσης που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, το σημείο συνάντησης των απεργών έχει οριστεί στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περίπου 60 μεγάλες πόλεις ανά την επικράτεια.

Τα αιτήματα των απεργών και οι διοργανωτές

Η σημερινή 24ωρη απεργία έχει ως κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και την άμεση αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Οι διοργανωτές τονίζουν την ανάγκη για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των εργαζομένων.

Την κινητοποίηση πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ, ενώ στην οργάνωση συμμετέχουν επίσης Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα από διάφορους κλάδους, δίνοντας πανελλαδικό χαρακτήρα στην απεργία.

Συμμετοχή στα μέσα μεταφοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι από σημαντικούς τομείς, όπως τα μέσα μεταφοράς, οι ναυτεργάτες και οι εκπαιδευτικοί. Η συμμετοχή αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στις αστικές μετακινήσεις.

Στο κέντρο της Αθήνας, αναμένονται να κλείσουν δρόμοι λόγω των συγκεντρώσεων και των πορειών, με τις αρχές να έχουν ήδη ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Επιπλέον, στάσεις εργασίας έχουν ανακοινωθεί και στον Προαστιακό της Αθήνας, επηρεάζοντας τα δρομολόγια και τις μετακινήσεις των επιβατών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο.

Ωράριο λειτουργίας για Μετρό και Τραμ στην Αθήνα

Λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό με συγκεκριμένο ωράριο. Οι συρμοί θα λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, με τους σταθμούς να ανοίγουν στις 09:00.

Το ίδιο ωράριο λειτουργίας, δηλαδή από τις 09:00 έως τις 18:00, ισχύει και για τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο. Ωστόσο, οι τελευταίοι συρμοί που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο θα αναχωρήσουν πριν από τις 17:00.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών από κεντρικούς σταθμούς έχουν προγραμματιστεί ως εξής: Από το Μοναστηράκι, προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09. Από την Ομόνοια, προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07. Τέλος, από την Αττική, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit