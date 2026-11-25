Ένα εκτεταμένο κύκλωμα παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων, που φέρεται να ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η έρευνα, η οποία διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, αποκάλυψε ένα οργανωμένο σύστημα εικονικών αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως ένστολων. Ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και ένας στρατιωτικός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις.

Η πολύμηνη έρευνα και οι συλλήψεις

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. διεξήγαγε μια ενδελεχή έρευνα που ξεπέρασε τον ένα χρόνο, προκειμένου να ξεσκεπάσει τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος. Οι προσπάθειες των αρχών οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των φερόμενων ως «εγκεφάλων», ενός αστυνομικού, ενός λιμενικού και ενός στρατιωτικού, έπειτα από ταυτόχρονες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που διεξήχθη χθες, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης. Οι έρευνες αυτές κατέληξαν στη σύλληψη συνολικά 22 ατόμων, εκ των οποίων οι 8 είναι ένστολοι. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει περίπου 1.291 ένστολους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αποζημιώσεων.

Η δομή του κυκλώματος και οι εικονικές αποδείξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το κύκλωμα αποτελούνταν από δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να είχαν οργανώσει ένα περίπλοκο σύστημα έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής. Σκοπός ήταν να επιτρέπουν σε ένστολους να εισπράττουν παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει πραγματική διαμονή σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα.

Για την επίτευξη των σκοπών τους, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να αξιοποιούσαν σε αρκετές περιπτώσεις εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι εικονικές αποδείξεις που χορηγούνταν σε δημόσιους υπαλλήλους εκδίδονταν από υπαρκτά καταλύματα, τα οποία φέρονται να βρίσκονταν υπό τη διαχείριση των ίδιων των μελών του κυκλώματος.

Το εύρος της εμπλοκής και η οικονομική ζημία

Η συνολική οικονομική ζημία που φέρεται να υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από τις παράνομες ενέργειες του κυκλώματος ανέρχεται σε ένα σημαντικό ποσό, φτάνοντας τα 12.650.000 ευρώ. Η έρευνα των αρχών έχει επεκταθεί σε δεκάδες ακόμη πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, πέραν των ήδη συλληφθέντων.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί και μία πολιτική υπάλληλος. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή 17 ακόμη δημόσιων λειτουργών, μια κατηγορία που περιλαμβάνει στρατιωτικούς, διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και μία δικαστική υπάλληλο, αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα της υπόθεσης.

Οι επικεφαλής των εγκληματικών οργανώσεων

Σε ό,τι αφορά τη δομή των δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα έως τώρα ευρήματα υποδεικνύουν συγκεκριμένους ρόλους ηγεσίας. Την ηγεσία της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε αναλάβει μία γυναίκα, η οποία κατηγορείται για τον συντονισμό των παράνομων δραστηριοτήτων της ομάδας.

Αντίστοιχα, επικεφαλής της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας άνδρας. Και οι δύο φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του συστήματος έκδοσης εικονικών αποδείξεων και στην παράνομη είσπραξη των αποζημιώσεων, καθοδηγώντας τα μέλη των αντίστοιχων ομάδων τους.

Αυτόφωρες συλλήψεις ενστόλων

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω. Οι συγκεκριμένοι ένστολοι εντοπίστηκαν την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής, επιβεβαιώνοντας τη μέθοδο δράσης του κυκλώματος.

Οι αυτόφωρες συλλήψεις ενισχύουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της δικογραφίας. Η επέκταση της έρευνας αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην πλήρη έκταση της εμπλοκής και στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου των εικονικών αποζημιώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit