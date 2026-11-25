Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές διαμάχες διαζυγίου στην ιστορία της Βρετανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρωταγωνιστή τον Βλαντιμίρ Ποτάνιν, τον δεύτερο πλουσιότερο άνδρα της Ρωσίας. Η υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς η πρώην σύζυγος του Ρώσου ολιγάρχη διεκδικεί ένα ιλιγγιώδες ποσό από την περιουσία του. Συγκεκριμένα, το αίτημα ανέρχεται στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, βασιζόμενο σε έναν ασυνήθιστο ισχυρισμό που αφορά τη σχέση τους μετά τον χωρισμό.

Ο μεγιστάνας του νικελίου στο δικαστήριο

Ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν, γνωστός ως μεγιστάνας του νικελίου, αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές οικονομικές φυσιογνωμίες της Ρωσίας. Εκτός από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είναι και προσωπικός φίλος του Ρώσου προέδρου, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο προφίλ του. Η θέση του αυτή, ωστόσο, τον έχει φέρει και στο στόχαστρο των διεθνών εξελίξεων.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τη Δύση. Αυτή η παράμετρος προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη περίπλοκη δικαστική του διαμάχη, η οποία εκτυλίσσεται σε βρετανικό έδαφος.

Η «χρυσή» δίκη διαζυγίου στο Λονδίνο

Η υπόθεση του διαζυγίου του Βλαντιμίρ Ποτάνιν έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη δίκη διαζυγίου στα βρετανικά χρονικά. Το ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει στη Βρετανία είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όχι μόνο λόγω της οικονομικής διάστασης, αλλά και των λεπτομερειών που έχουν έρθει στο φως.

Την Τρίτη, ο Ρώσος ολιγάρχης ολοκλήρωσε τη διήμερη κατάθεσή του ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου. Η κατάθεση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοσύνδεσης, με τον Ποτάνιν να βρίσκεται στη Μόσχα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή φύση της υπόθεσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το αίτημα των 2,6 δισ. ευρώ και οι ισχυρισμοί

Το κεντρικό σημείο της δικαστικής διαμάχης είναι το αίτημα της πρώην συζύγου του Βλαντιμίρ Ποτάνιν, η οποία διεκδικεί το εντυπωσιακό ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την περιουσία του. Αυτό το ποσό καθιστά την υπόθεση μία από τις πιο ακριβές σε παγκόσμιο επίπεδο, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό της ως «χρυσό» διαζύγιο.

Ο ισχυρισμός στον οποίο βασίζεται το αίτημα της πρώην συζύγου είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι διατηρούσαν ερωτικές σχέσεις για ένα διάστημα έξι ετών, ακόμα και μετά τον επίσημο χωρισμό τους. Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στην υπόθεση και αποτελεί βασικό στοιχείο της διεκδίκησής της στο δικαστήριο.

Οι παράμετροι της υπόθεσης

Η υπόθεση του Βλαντιμίρ Ποτάνιν δεν αφορά απλώς ένα διαζύγιο υψηλού προφίλ, αλλά συνδυάζει στοιχεία διεθνούς πολιτικής, οικονομικής ισχύος και προσωπικών σχέσεων. Η παρουσία ενός Ρώσου ολιγάρχη, φίλου του προέδρου και υπό δυτικές κυρώσεις, σε ένα βρετανικό δικαστήριο, δημιουργεί ένα περίπλοκο πλέγμα νομικών και διπλωματικών ζητημάτων.

Η εξέλιξη της δίκης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου του Λονδίνου θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενα για παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον, ειδικά σε περιπτώσεις διαζυγίων που αφορούν πρόσωπα με τόσο μεγάλη οικονομική και πολιτική επιρροή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta