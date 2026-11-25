Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 67χρονο οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου ο οδηγός ταξί παρασύρθηκε μία 59χρονη γυναίκα που οδηγούσε μοτοποδήλατο. Μετά την παράσυρση, ο 67χρονος οδηγός φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Το περιστατικό στην Καλαμαριά

Το τροχαίο ατύχημα, το οποίο οδήγησε στην παράσυρση της 59χρονης οδηγού μοτοποδηλάτου, έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου του 2026. Η περιοχή όπου συνέβη το συμβάν ήταν η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία, η 59χρονη γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα από την παράσυρση.

Η εμπλοκή του 67χρονου οδηγού ταξί στο τροχαίο ατύχημα αποτελεί το κεντρικό σημείο του περιστατικού. Ο οδηγός του ταξί φέρεται να ενεπλάκη άμεσα στην παράσυρση της 59χρονης γυναίκας, η οποία κινούνταν με το μοτοποδήλατό της. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, μετά την εγκατάλειψη του σημείου από τον οδηγό του ταξί.

Η εγκατάλειψη του σημείου

Μετά την παράσυρση της 59χρονης οδηγού μοτοποδηλάτου, ο 67χρονος οδηγός του ταξί φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη αμέσως μετά το συμβάν στην Καλαμαριά. Η εγκατάλειψη του σημείου από τον εμπλεκόμενο οδηγό οδήγησε στην άμεση έναρξη αστυνομικής έρευνας για τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία ξεκίνησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος φέρεται να αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να παράσχει βοήθεια ή να αναμείνει τις αρχές. Το γεγονός της εγκατάλειψης αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του 67χρονου.

Η αστυνομική έρευνα και η σύλληψη

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού του ταξί. Μετά από συστηματικές ενέργειες και συλλογή στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον 67χρονο άνδρα. Η έρευνα οδήγησε στην επιβολή χειροπεδών στον οδηγό ταξί, ο οποίος συνελήφθη για την εμπλοκή του στο τροχαίο και την εγκατάλειψη.

Η σύλληψη του 67χρονου πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη. Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις πράξεις του. Η αποτελεσματική δράση της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως υπαίτιου.

Οι περαιτέρω νομικές ενέργειες

Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του 67χρονου οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία. Αυτή η δικογραφία περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις κατηγορίες που προκύπτουν από το τροχαίο ατύχημα και την εγκατάλειψη του σημείου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών.

Η διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών θα καθορίσει τα περαιτέρω βήματα στην υπόθεση. Ο 67χρονος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειές του, ενώ η δικαιοσύνη θα αναλάβει να εξετάσει όλα τα δεδομένα της δικογραφίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την ποινική αντιμετώπιση του οδηγού ταξί.

Με πληροφορίες από: Newsit