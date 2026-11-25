Ο Άρης έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 22 βαθμούς μετά την ολοκλήρωση των 11 πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή για τους «κιτρινόμαυρους» από την επιστροφή τους στη Super League. Η ομάδα εισέρχεται σε μια περίοδο με ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς ακολουθεί μια σειρά πέντε συνεχόμενων ντέρμπι.

Η πορεία μέχρι τους 22 βαθμούς

Η νίκη στην Τρίπολη προσέφερε στον Άρη ένα ακόμη σημαντικό «διπλό», διατηρώντας το καλό αγωνιστικό του μομέντουμ. Παράλληλα, η επικράτηση αυτή συνέβαλε στην επίτευξη των 22 βαθμών, ένας αριθμός που αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ομάδα στο πρώτο κομμάτι της τρέχουσας σεζόν.

Συγκεκριμένα, μετά από 11 αγωνιστικές, ο Άρης έχει καταγράψει επτά νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Από τις τρεις ήττες, οι δύο σημειώθηκαν πριν από την πρώτη μεγάλη διακοπή του Πρωταθλήματος, περίοδο κατά την οποία η ομάδα είχε την ευκαιρία να δουλέψει περαιτέρω. Οι συγκεκριμένες ήττες ήρθαν σε εκτός έδρας αναμετρήσεις με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Σύγκριση με προηγούμενες σεζόν

Η φετινή συγκομιδή των 22 βαθμών συνιστά τη δεύτερη καλύτερη επίδοση του Άρη στο αντίστοιχο σημείο της σεζόν, από τότε που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία το 2018. Η σύγκριση με την περσινή χρονιά είναι χαρακτηριστική, καθώς στις πρώτες 11 αγωνιστικές της σεζόν 2025-26, ο Άρης είχε μόλις 13 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι φέτος βρίσκεται ήδη στο +9 σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Για να βρεθεί μια καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία της ομάδας μετά την επάνοδό της στη Super League, πρέπει κανείς να ανατρέξει στη σεζόν 2020-21. Τότε, ο Άρης είχε συγκεντρώσει 23 βαθμούς στο ίδιο χρονικό σημείο. Εκείνη η σεζόν παραμένει η μοναδική κατά την οποία η συγκομιδή μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές ήταν μεγαλύτερη από τη φετινή.

Το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί

Το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή πορεία του Άρη δεν περιορίζεται μόνο στη σύγκριση με το παρελθόν, αλλά εστιάζεται κυρίως στο χρονικό σημείο που επιτεύχθηκε αυτή η συγκομιδή. Η ομάδα έχει διαμορφώσει τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή της της τελευταίας οκταετίας, ακριβώς πριν εισέλθει στο πιο απαιτητικό κομμάτι του αγωνιστικού της προγράμματος.

Η αρχή αυτής της δύσκολης σειράς αγώνων γίνεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ακολουθεί το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ενώ στη συνέχεια η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Η τελευταία αναμέτρηση για το 2026 θα είναι αυτή με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα παραμένει απαιτητικό και με την αλλαγή του χρόνου, καθώς ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στις 10 Ιανουαρίου.

Η αξία της φετινής συγκομιδής

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους πέντε συνεχόμενα ντέρμπι εντός περίπου ενάμιση μήνα. Ενδιάμεσα, υπάρχει και η αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας με τον Πανσερραϊκό, η οποία θα καθορίσει τη θέση στην οποία ο Άρης θα ολοκληρώσει τη League Phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Αυτή η σειρά αγώνων προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη φετινή συγκομιδή των 22 βαθμών. Ο Άρης δεν ξεκινά αυτή τη δύσκολη περίοδο προσπαθώντας να καλύψει χαμένο έδαφος. Αντιθέτως, εισέρχεται σε αυτήν έχοντας ήδη δημιουργήσει μια ισχυρή βαθμολογική βάση, με πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια και την ομάδα να έχει επιστρέψει σε τροχιά πρώτης τετράδας. Οι 22 βαθμοί λειτουργούν ως ένα «μαξιλάρι» για τον Άρη, καθώς καλείται να ανταποκριθεί στο πιο απαιτητικό τεστ της μέχρι τώρα πορείας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta