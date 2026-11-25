Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, με τίτλο «Μεγάλη Μπλε Αποστολή – Τα παιδιά σώζουν το νερό», φέρνει την εξοικονόμηση νερού στο επίκεντρο της σχολικής ζωής. Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολεία από όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να διερευνήσουν και να καταγράψουν τις χρήσεις και τις απώλειες νερού στον χώρο που γνωρίζουν καλύτερα, το σχολείο τους. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο στόχος και οι φορείς της πρωτοβουλίας

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης που η εταιρεία αναπτύσσει εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο διαγωνισμός έχει ως βασικό στόχο να καταστήσει την εξοικονόμηση νερού αντικείμενο έρευνας, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν πρακτικούς τρόπους προστασίας του πολύτιμου αυτού πόρου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, η βιωματική μάθηση αποκτά έναν συγκεκριμένο και μετρήσιμο στόχο. Οι μαθητικές ομάδες καλούνται να εξετάσουν τις ανάγκες του δικού τους σχολείου σε νερό, ξεκινώντας από απλές παρατηρήσεις, όπως μια βρύση που στάζει στην αυλή, η οποία μπορεί να αποτελέσει την πρώτη τους καταγραφή. Από εκεί, τα παιδιά προχωρούν σε μια πιο συστηματική διερεύνηση του πού χρησιμοποιείται το νερό κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε ποια σημεία εντοπίζονται απώλειες και τι αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν.

Η βιωματική μάθηση και η συμμετοχή των μαθητών

Οι μαθητές, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, συζητούν με τους αρμόδιους ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή των λύσεων που θα προτείνουν. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν άμεση και ουσιαστική εμπειρία συμμετοχής σε αποφάσεις που αφορούν τον κοινό τους χώρο, το σχολείο. Η αποστολή ξεκινά με μια εισαγωγική ενότητα με τίτλο «Μυστήριο στο Κάλιο» και εξελίσσεται μέσα από οκτώ διδακτικές ενότητες, σχεδιασμένες να καθοδηγήσουν τους μαθητές στη διαδικασία της έρευνας και της δράσης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ενοτήτων, τα παιδιά αναλαμβάνουν ενεργά τον ρόλο των ερευνητών. Διατυπώνουν υποθέσεις βασισμένες στις παρατηρήσεις τους και καταγράφουν συστηματικά τα ευρήματά τους σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Ταμπλό Αποστολής. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού, να παρακολουθήσουν τη διαδρομή του μέχρι τη βρύση και να διερευνήσουν τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας με το φαινόμενο της λειψυδρίας.

Η διαδικασία της έρευνας και της δράσης

Στη συνέχεια, οι μαθητικές ομάδες προχωρούν στη χαρτογράφηση των χρήσεων του νερού εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Πραγματοποιούν έναν απλό υδροέλεγχο, ώστε να εντοπίσουν σημεία απωλειών ή αναποτελεσματικής χρήσης, και οργανώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές συγκρίνονται και συζητούνται εντός της ομάδας, με βάση τα ευρήματά τους, προκειμένου να καταλήξουν σε ποιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά στο σχολείο.

Για την παρουσίαση των ιδεών τους, οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν μια κατασκευή, μια αφίσα ή οποιαδήποτε άλλη καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτή η δημιουργική έκφραση βοηθά τους μαθητές να δώσουν μορφή στην ιδέα τους και να την επικοινωνήσουν αποτελεσματικά. Οι οκτώ διδακτικές ενότητες του διαγωνισμού είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να συνδέονται άμεσα με τα μαθήματα του Δημοτικού σχολείου, ενισχύοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση.

Η εκπαιδευτική υποστήριξη και η διάχυση των αποτελεσμάτων

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», καθώς με τη βοήθεια του Οδηγού του Εκπαιδευτικού και του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού, καθοδηγούν τα παιδιά. Τους βοηθούν να τεκμηριώσουν τις ιδέες τους με στοιχεία, να ακούσουν και να σεβαστούν διαφορετικές απόψεις και τελικά να καταλήξουν σε κοινές και εφαρμόσιμες λύσεις για την εξοικονόμηση νερού. Η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας.

Ένα σημαντικό μέρος της δράσης είναι η δυνατότητα που έχουν οι ομάδες να παρουσιάσουν τα έργα τους όχι μόνο στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου τους, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές εξηγούν τι παρατήρησαν, πώς διεξήγαγαν την έρευνά τους και πώς κατέληξαν στις προτάσεις τους, συμβάλλοντας στη διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση για το θέμα του νερού.

Τα βραβεία του διαγωνισμού

Για να επιβραβευθεί η προσπάθεια και η δημιουργικότητα των μαθητών, τα σχολεία των ομάδων που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη του διαγωνισμού θα λάβουν σημαντικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, το σχολείο της πρώτης θέσης θα λάβει εξοπλισμό αξίας 5.000 ευρώ, το σχολείο της δεύτερης θέσης εξοπλισμό αξίας 3.000 ευρώ και το σχολείο της τρίτης θέσης εξοπλισμό αξίας 2.000 ευρώ.

Ο τεχνολογικός αυτός εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί ώστε να παραμείνει στα σχολεία, προσφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη και αξιοποίηση τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, θα απονεμηθούν τρία ειδικά βραβεία, το καθένα με τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 1.000 ευρώ. Τα βραβεία αυτά θα δοθούν για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, καθώς και για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki