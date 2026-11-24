Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη φέρνουν στη σκηνή το «Έγκλημα στο Νείλο», ένα από τα πιο γνωστά έργα της Αγκάθα Κρίστι, σε μια νέα θεατρική διασκευή από τον Κεν Λούντβιχ και σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Η παράσταση ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό από τις 4 Δεκεμβρίου, σε έναν ιστορικό χώρο της Αθήνας που επανασυστήνεται ως Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη. Ένας all-star θίασος, με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη στον εμβληματικό ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, ζωντανεύει την κλασική ιστορία μυστηρίου.

Η επιστροφή ενός κλασικού έργου και η νέα σκηνή

Το «Έγκλημα στο Νείλο» κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον μύθο της παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας, καθώς και στην ιστορία του διεθνούς κινηματογράφου και θεάτρου. Το έργο, γραμμένο το 1937 και τοποθετημένο στην Αίγυπτο, ανήκει στον κύκλο των ιστοριών του Ηρακλή Πουαρό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα, πολυδιαβασμένα και αναγνωρίσιμα έργα της «βασίλισσας του μυστηρίου».

Η νέα σκηνική εκδοχή του Κεν Λούντβιχ δεν αντιμετωπίζει το έργο μόνο ως έναν κλασικό αστυνομικό γρίφο, αλλά ως ένα σύγχρονο θεατρικό θρίλερ με έντονο ρυθμό. Η παράσταση φιλοξενείται στον πρώην κινηματογράφο Μπρόντγουαιη της Στοάς Λάλη, ο οποίος επανασυστήνεται ως Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη. Πρόκειται για έναν σύγχρονο θεατρικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών και μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές αίθουσες της Αθήνας.

Ο θίασος και οι ρόλοι

Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ενώ την μετάφραση υπογράφει ο Αντώνης Γαλέος. Ένας αξιόλογος θίασος ηθοποιών έχει συγκεντρωθεί για να ζωντανέψει τους ήρωες αυτής της ιστορίας μυστηρίου. Στον εμβληματικό ρόλο του Ηρακλή Πουαρό θα δούμε τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ενώ ο Αντώνης Καφετζόπουλος υποδύεται τον Σέπτιμους Τρόι.

Στο πλευρό τους, επιβιβάζονται στο πολυτελές πλοιάριο που διασχίζει τον Νείλο και οι Ελισάβετ Μουτάφη, Μάξιμος Μουμούρης, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Μισιχρόνη, Ρένος Ρώτας, Μενέλαος Χαζαράκης, Βαγγέλης Δαούσης, Χριστίνα Δενδρινού και Ινώ Πικιώνη. Όλοι μαζί συνθέτουν έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε επιβάτης μπορεί να είναι ύποπτος.

Η υπόθεση: Έρωτας, ζήλια και μυστήριο στον Νείλο

Η ιστορία του «Εγκλήματος στο Νείλο» είναι γεμάτη ανατροπές, κρυμμένα κίνητρα και σκοτεινά μυστικά, όλα γεννημένα από την αξεπέραστη πένα της Αγκάθα Κρίστι. Η γοητεία που άσκησαν στην συγγραφέα τα ταξίδια της στην Αίγυπτο και ο ιδιότυπος, κοσμοπολίτικος κόσμος του Νείλου αποτέλεσαν την έμπνευση για αυτή την ιστορία έρωτα, ζήλιας και προδοσίας.

Σε μια πολυτελή κρουαζιέρα κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι του μέλιτος μετατρέπεται σε εφιάλτη. Η ηρεμία του πλοίου συνταράσσεται από έναν φόνο, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα για όλους τους επιβάτες.

Η πρόκληση του Ηρακλή Πουαρό

Σε αυτόν τον κόσμο, όπου όλοι κρύβουν κάτι και κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να αναλάβει δράση. Ο διάσημος ντετέκτιβ πρέπει να αποκρυπτογραφήσει βλέμματα, μισόλογα, αντιφάσεις και σιωπές, προκειμένου να ενώσει τα θραύσματα μιας υπόθεσης που γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και επικίνδυνη. Η αναζήτηση της αλήθειας αποδεικνύεται μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, καθώς ο Πουαρό προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να αποκαλύψει τον ένοχο.

Με πληροφορίες από: Enikos