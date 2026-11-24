Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων για τη δράση φερόμενου κυκλώματος οργανωμένων παράνομων επιστροφών φόρων, με δύο επιπλέον άτομα να οδηγούνται στη φυλακή. Πρόκειται για έναν λογιστή και έναν κατηγορούμενο που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις ως λογιστής και σε άλλες ως επιχειρηματίας. Το κύκλωμα, το οποίο εξαρθρώθηκε έπειτα από έρευνα ελεγκτών των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, φέρεται να έχει ζημιώσει το δημόσιο κατά 28 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, πέντε κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για την υπόθεση, η οποία αφορά βαριά αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης.

Οι τελευταίες απολογίες και οι νέες προφυλακίσεις

Με την έκδοση δύο επιπλέον ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων. Σήμερα, εννέα κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δώσουν τις εξηγήσεις τους σχετικά με τη δράση της οργάνωσης.

Από τους εννέα αυτούς κατηγορούμενους, οι δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή, με απόφαση που ελήφθη από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν λογιστή, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς και για έναν ακόμη κατηγορούμενο. Ο τελευταίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί, εμφανιζόταν σε διάφορες περιπτώσεις της υπόθεσης άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία της οργάνωσης.

Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, η απελευθέρωσή τους συνοδεύτηκε από την επιβολή περιοριστικών όρων, τους οποίους θα πρέπει να τηρούν μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Η ολοκλήρωση των απολογιών της δεύτερης ομάδας σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος και η τεράστια ζημία στο δημόσιο

Το φερόμενο κύκλωμα, το οποίο δραστηριοποιούνταν στον τομέα των οργανωμένων παράνομων επιστροφών φόρων, εξαρθρώθηκε έπειτα από συστηματική και εκτεταμένη έρευνα. Την έρευνα αυτή διεξήγαγαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), οι οποίες υπάγονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η δράση της οργάνωσης, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, βασιζόταν στη χρήση εικονικών τιμολογίων για την επίτευξη των παράνομων επιστροφών.

Οι συνέπειες της δράσης του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το κύκλωμα φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με ένα ποσό που ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό καταδεικνύει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας και την έκταση των επιπτώσεών της.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στους εμπλεκόμενους είναι ιδιαίτερα βαριές. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, ένα αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των πράξεών τους. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα πτυχές της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης.

Συνολικός απολογισμός προφυλακίσεων

Συνολικά, δεκαπέντε άτομα έχουν απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων. Οι απολογίες αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο χθες όσο και σήμερα, καλύπτοντας το σύνολο των κατηγορουμένων που είχαν προσαχθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απολογιών, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που κρίθηκαν προφυλακιστέοι ανέρχεται πλέον σε πέντε. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τους δύο κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα στη φυλακή, είχαν προηγηθεί και άλλες προφυλακίσεις κατά την χθεσινή διαδικασία των απολογιών.

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή ημέρα, είχε αποφασιστεί η προσωρινή κράτηση τριών ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο τραπεζικά στελέχη, τα οποία φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και για έναν διαχειριστή εταιρειών. Ο συγκεκριμένος διαχειριστής, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» για λογαριασμό του κυκλώματος, διευκολύνοντας τις παράνομες δραστηριότητές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki