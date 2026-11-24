Διαστάσεις χιονοστιβάδας λαμβάνει η υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής στις τάξεις των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. φέρνουν στο φως νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία. Συνολικά 22 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.291 ένστολοι κατηγορούμενοι. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έφοδοι των «Αδιάφθορων» και οι συλλήψεις

Οι συντονισμένες έφοδοι των «Αδιάφθορων» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη. Από αυτές τις επιχειρήσεις, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν ανεξάρτητα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 συλλήψεις. Από αυτές, οι οκτώ αφορούν εν ενεργεία ενστόλους, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του κυκλώματος εντός των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το εύρος της δικογραφίας και η οικονομική ζημία

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι ιδιαίτερα ογκώδης και περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, 1.291 στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της απάτης.

Η ζημία που έχει προκληθεί στο ελληνικό Δημόσιο από αυτή την παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται σε τουλάχιστον 12,65 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι αρχές θεωρούν ότι το ποσό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται νέα στοιχεία.

Ο μηχανισμός της απάτης με τις εικονικές διανυκτερεύσεις

Ο μηχανισμός της απάτης, όπως αποκαλύφθηκε από τα μέχρι στιγμής ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, βασιζόταν στην έκδοση εικονικών παραστατικών διαμονής. Αυτά τα παραστατικά χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη αποζημιώσεων για έξοδα που στην πραγματικότητα ουδέποτε είχαν πραγματοποιηθεί από τους ενστόλους.

Τα δύο ανεξάρτητα κυκλώματα που εξαρθρώθηκαν φέρονται να είχαν στήσει αυτόν τον μηχανισμό, εκμεταλλευόμενα το καθεστώς αποζημίωσης των ενστόλων και των δημοσίων υπαλλήλων για τις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις τους. Για παράδειγμα, ένας αστυνομικός που μετακινείται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους δικαιούται να αποζημιωθεί από το Δημόσιο για τα έξοδα διαμονής του.

Στην υπόθεση που διερευνούν οι Αρχές, τα παραστατικά που υποβάλλονταν στις υπηρεσίες φέρονται να μην αντιστοιχούσαν σε πραγματικές διανυκτερεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν να έχουν πραγματοποιήσει έξοδα διαμονής και εισέπρατταν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, ενώ τα κυκλώματα αποκόμιζαν οικονομικό όφελος από την έκδοση των εικονικών αποδείξεων.

Κατασχέσεις και βίντεο-ντοκουμέντα

Κατά τη διάρκεια των κατ’ οίκον ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία αποτελούν μέρος των παράνομων εσόδων.

Επιπλέον των χρημάτων, κατασχέθηκε πλήθος εικονικών φορολογικών παραστατικών, σφραγίδες, διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές. Όλα αυτά τα ευρήματα αποτυπώνουν το εύρος και την οργάνωση της παράνομης δραστηριότητας των κυκλωμάτων. Μάλιστα, βίντεο-ντοκουμέντα από τις έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων καταγράφουν αστυνομικούς να εντοπίζουν και να ανασύρουν από κρύπτες πακέτα με χαρτονομίσματα, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, αποκαλύπτοντας τον τρόπο απόκρυψης των παράνομων κερδών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis