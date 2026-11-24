Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 24χρονου Βούλγαρου, του Ι.Μ., στην περιοχή του Νευροκοπίου Δράμας. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο, με τη συμμετοχή αστυνομικών, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και drones. Παράλληλα, εθελοντές και συγγενείς του νεαρού συμμετέχουν στην αναζήτηση, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες της εξαφάνισης και η οικονομική διαφορά

Η εξαφάνιση του 24χρονου σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ο Ι.Μ. είχε αναχωρήσει από το σπίτι του στη Βουλγαρία με προορισμό το Νευροκόπι, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον Έλληνα εργοδότη του. Σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει δεδουλευμένα χρήματα για χειρωνακτική εργασία που είχε προσφέρει.

Σύμφωνα με την οικογένεια του αγνοούμενου, το ποσό των δεδουλευμένων ανερχόταν περίπου στις 10.000 ευρώ. Ωστόσο, ο Έλληνας εργοδότης φέρεται να δίνει διαφορετική εικόνα για το ύψος της οφειλής, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικά μικρότερο ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Εντοπισμός του φορτηγού και οι έρευνες

Ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν προκύψει στην υπόθεση είναι ο εντοπισμός του φορτηγού του 24χρονου Βούλγαρου. Το όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Νευροκοπίου, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία τόσο των συγγενών όσο και των αρχών για την τύχη του Ι.Μ.

Παράλληλα, το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου παραμένει κλειστό, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του. Οι αστυνομικές αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους γύρω από την περιοχή όπου εντοπίστηκε το φορτηγάκι, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον νεαρό και να διαλευκάνουν τις τελευταίες του κινήσεις.

Η κατάθεση του Έλληνα εργοδότη

Ο Έλληνας εργοδότης του 24χρονου κατέθεσε στην Ελληνική Αστυνομία, παρέχοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι πράγματι συναντήθηκε με τον νεαρό για να διευθετήσουν την οικονομική διαφορά που είχαν. Στη συνέχεια, όπως δήλωσε, μετέβησαν μαζί σε ένα ΑΤΜ.

Ο εργοδότης ισχυρίστηκε ότι αποπλήρωσε τον 24χρονο σε μετρητά και ακολούθως οι δρόμοι τους χώρισαν. Δήλωσε επίσης ότι έκτοτε δεν τον έχει ξαναδεί και δεν γνωρίζει πού μπορεί να πήγε. Πρόσθεσε στους αστυνομικούς ότι τα λεγόμενά του μπορούν να επιβεβαιωθούν από την κάμερα ασφαλείας του ΑΤΜ, όπου φέρεται να έγινε η συναλλαγή.

Στενή σχέση και ανησυχία συγγενών

Οι δύο άντρες, ο 24χρονος και ο Έλληνας εργοδότης του, φέρονται να διατηρούσαν στενή σχέση, η οποία περιελάμβανε τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές πτυχές. Πριν αναχωρήσει από το σπίτι του στη συνοικία Κρεμικόβτσι, κοντά στο Μάρτσεβο της Βουλγαρίας, ο Ι.Μ. είχε ενημερώσει τους συγγενείς του ότι θα συναντούσε τον εργοδότη του για τα δεδουλευμένα και στη συνέχεια θα επέστρεφε.

Οι συγγενείς του αγνοούμενου άντρα εκφράζουν έντονη ανησυχία και αναφέρουν ότι ο άνθρωπός τους ενδέχεται να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Αυτή η εκτίμηση της οικογένειας προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση που ερευνάται από τις αρχές.

Οι εκτιμήσεις των αρχών και τα σενάρια

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό του 24χρονου Ι.Μ., ενώ παράλληλα εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με την εξαφάνισή του. Ένα από τα σενάρια που διερευνάται είναι αυτό της εγκληματικής ενέργειας, δεδομένης της ανησυχίας που εκφράζουν οι συγγενείς του αγνοούμενου.

Ωστόμως, αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμούν ότι η οικονομική διαφορά που υπήρχε για τα δεδουλευμένα μεταξύ του Έλληνα εργοδότη και του 24χρονου δεν θα αποτελούσε λόγο για μια τέτοια πράξη. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον εντοπισμό του νεαρού Βούλγαρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis