Οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη ενός 59χρονου διαρρήκτη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής από εξοχική κατοικία στις Νηές Βόλου. Η εξιχνίαση της υπόθεσης, που χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2021, έγινε εφικτή χάρη σε ένα απρόσμενο στοιχείο: ένα πιρούνι που βρέθηκε στον νεροχύτη του σπιτιού. Το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε σε αυτό το σκεύος οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη, παρά τις προσπάθειές του να καλύψει τα ίχνη του.

Εντοπισμός μέσω γενετικού υλικού

Η ανακάλυψη του πιρουνιού στον νεροχύτη της εξοχικής κατοικίας αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία των ερευνών. Παρόλο που οι δράστες είχαν λάβει προφυλάξεις, φορώντας γάντια και καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, ένα μικρό λάθος στάθηκε αρκετό για να τους προδώσει. Το συγκεκριμένο πιρούνι δεν έφερε αποτυπώματα, ακριβώς επειδή ο 59χρονος φορούσε γάντια.

Ωστόσο, η περιέργεια του διαρρήκτη να δοκιμάσει το γλυκό του κουταλιού που βρήκε στο σπίτι, τον οδήγησε να χρησιμοποιήσει το σκεύος. Από αυτό το χρησιμοποιημένο πιρούνι, οι αρχές κατάφεραν να συλλέξουν γενετικό υλικό. Το υλικό αυτό ταυτοποιήθηκε στη συνέχεια με στοιχεία που υπήρχαν ήδη στο αρχείο της αστυνομίας, οδηγώντας στην αποκάλυψη της ταυτότητας του 59χρονου.

Η διάρρηξη στις Νηές Βόλου

Η υπόθεση της διάρρηξης αφορά μια εξοχική κατοικία που βρίσκεται στις Νηές Βόλου και έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021. Ο 59χρονος, μαζί με τους συνεργούς του, εισέβαλαν στην κατοικία και αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίστηκε στις 3.000 ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει το εύρος της λείας τους.

Μεταξύ των αντικειμένων που άρπαξαν οι διαρρήκτες από την εξοχική κατοικία περιλαμβάνονταν μία τηλεόραση, ένα διακοσμητικό ρολόι τοίχου, καθώς και διάφορα τρόφιμα. Επιπλέον, από το σπίτι αφαιρέθηκε και ένα ζευγάρι κιάλια, τα οποία προορίζονταν για παρακολούθηση θεάτρου, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια στην λίστα των κλοπιμαίων.

Οι κινήσεις των δραστών

Οι δράστες, προκειμένου να μην αφήσουν πίσω τους ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους, είχαν λάβει συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης. Φορούσαν γάντια καθ' όλη τη διάρκεια της διάρρηξης, ενώ είχαν φροντίσει να καλύψουν και τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αυτές οι ενέργειες είχαν ως στόχο να αποτρέψουν την εύρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων και την οπτική αναγνώρισή τους από τυχόν μάρτυρες ή κάμερες ασφαλείας.

Ωστόσο, η ανάγκη ή η επιθυμία του 59χρονου να δοκιμάσει το γλυκό του κουταλιού, χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι, αποδείχθηκε η μοιραία παράλειψη. Παρά τα γάντια που φορούσε, το γενετικό υλικό που άφησε στο σκεύος ήταν αρκετό για να παρακάμψει τις προσεκτικές του κινήσεις και να οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη του, ανατρέποντας τα σχέδια συγκάλυψης.

Η υπερασπιστική γραμμή και η απόφαση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο δικηγόρος του 59χρονου προσπάθησε να αντικρούσει τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε εργαστεί στην εν λόγω κατοικία στο παρελθόν, εκτελώντας υδραυλικές εργασίες. Με αυτό τον τρόπο, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πιθανή παρουσία του γενετικού υλικού στο σπίτι, χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με την πράξη της διάρρηξης.

Παρά την υπερασπιστική αυτή γραμμή, το δικαστήριο δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, και κυρίως η ταυτοποίηση του γενετικού υλικού από το πιρούνι, θεωρήθηκαν επαρκή για την εμπλοκή του 59χρονου στην υπόθεση. Έτσι, η προσπάθεια της υπεράσπισης να αμφισβητήσει την ενοχή του δράστη δεν ευδοκίμησε.

Με πληροφορίες από: Topontiki