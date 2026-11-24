Μια εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, γνωστή ως «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. Η έρευνα αφορά τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να είχαν στήσει έναν μηχανισμό έκδοσης και διάθεσης εικονικών αποδείξεων διαμονής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αυτά τα πλαστά παραστατικά για να εισπράξουν αποζημιώσεις χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις.

Ο μηχανισμός της απάτης

Στο επίκεντρο της απάτης βρισκόταν ένα σύστημα αποζημίωσης που προβλέπει την κάλυψη των εξόδων διαμονής δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων. Αυτή η πρόβλεψη ισχύει όταν καλούνται να μετακινηθούν εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, καλύπτοντας τα έξοδα διανυκτέρευσης που πραγματοποιούν.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, φέρονται να εκμεταλλεύονταν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Προσέφεραν στους ενδιαφερόμενους εικονικά παραστατικά διαμονής έναντι προσυμφωνημένης χρηματικής αμοιβής. Με αυτό τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να εμφανίζουν ότι είχαν πραγματοποιήσει διανυκτερεύσεις σε καταλύματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν διαμείνει ποτέ σε αυτά, εισπράττοντας παράνομα τις αποζημιώσεις.

Εμπλεκόμενοι από διάφορα σώματα

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει περίπου 1.291 ένστολους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτά τα πρόσωπα προέρχονται από διαφορετικά σώματα και υπηρεσίες, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του κυκλώματος.

Μεταξύ των φερόμενων ως εμπλεκομένων συγκαταλέγονται αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες. Παράλληλα, η έρευνα των αρχών εξετάζει και περιπτώσεις άλλων δημοσίων υπαλλήλων που ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά ή εικονικά παραστατικά καταλυμάτων για τον ίδιο σκοπό.

Η επιχείρηση των αρχών

Η επιχείρηση των Αρχών για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες αστυνομικές εφόδους σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας: στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα. Από αυτούς, οι 17 φέρονται να αποτελούν μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που είχαν στήσει τη «βιομηχανία» των πλαστών αποδείξεων. Μεταξύ των συλληφθέντων που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση των κυκλωμάτων περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός.

Επιπροσθέτως, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω. Η σύλληψή τους έλαβε χώρα τη στιγμή που φέρονται να παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής, οι οποίες είχαν εκδοθεί στο όνομά τους, επιβεβαιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας της απάτης.

Πολύμηνη έρευνα και οικονομική ζημία

Η αποκάλυψη αυτής της τεράστιας υπόθεσης απάτης αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης και εκτεταμένης έρευνας. Αυτή η έρευνα διεξήχθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά για να φέρουν στο φως τη δράση των κυκλωμάτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν πλήθος στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν τον τρόπο λειτουργίας των εγκληματικών οργανώσεων, τις λεπτομέρειες των συναλλαγών τους και τα πρόσωπα που φέρονται να αξιοποιούσαν τα συγκεκριμένα πλαστά παραστατικά. Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο από αυτή την «βιομηχανία» εικονικών αποδείξεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,65 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος και την οργανωμένη φύση της παράνομης δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki