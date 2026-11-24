Η Hellenic Train ανακοίνωσε την πραγματοποίηση τροποποιήσεων και αναστολών σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, οι οποίες θα ισχύσουν αύριο, Τετάρτη. Οι αλλαγές αυτές έρχονται ως αποτέλεσμα των στάσεων εργασίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε.). Η εταιρεία, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα λειτουργήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό.

Οι λόγοι των τροποποιήσεων

Οι επικείμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, οφείλονται στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε.). Η απόφαση για τις στάσεις εργασίας των μηχανοδηγών έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη αναπροσαρμογής του προγράμματος των συρμών από την Hellenic Train.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αλλαγές αυτές κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δρομολογίων, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώνονται από τις κινητοποιήσεις του προσωπικού. Η Hellenic Train επιδιώκει να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων, παρά τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις απεργιακές ενέργειες.

Δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας

Παρά τις εξαγγελθείσες στάσεις εργασίας, η Hellenic Train έχει λάβει μέριμνα για την εκτέλεση συγκεκριμένων δρομολογίων με τη χρήση προσωπικού ασφαλείας. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο χρησιμοποιεί καθημερινά τον Προαστιακό για τις μετακινήσεις του στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η πραγματοποίηση αυτών των δρομολογίων γίνεται με τη συνεργασία και τη συνδρομή των σωματείων των εργαζομένων. Η κοινή αυτή προσπάθεια αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των επιβατών και στη διατήρηση ενός βασικού επιπέδου λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν

Για την πλήρη ενημέρωση των επιβατών, η Hellenic Train δημοσίευσε έναν λεπτομερή κατάλογο με όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα εκτελεστούν κανονικά κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας. Οι επιβάτες καλούνται να συμβουλευτούν προσεκτικά τον συγκεκριμένο κατάλογο, προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις.

Οι διαδρομές και οι αντίστοιχοι αριθμοί δρομολογίων που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη, είναι οι ακόλουθοι:

Πειραιάς – Κιάτο: Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 300, 1302, 2300 και 2304.

Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 300, 1302, 2300 και 2304. Κιάτο – Πειραιάς: Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1301, 1303 και 2305.

Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1301, 1303 και 2305. Πειραιάς – Αεροδρόμιο: Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1200, 1204 και 1234.

Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1200, 1204 και 1234. Αεροδρόμιο – Πειραιάς: Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1203, 1209 και 1239.

Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1203, 1209 και 1239. Αθήνα – Χαλκίδα: Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1534 και 2534.

Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1534 και 2534. Χαλκίδα – Αθήνα: Τα δρομολόγια με τους αριθμούς 1531 και 2533.

Αυτά τα συγκεκριμένα δρομολόγια έχουν επιλεγεί με γνώμονα την κάλυψη βασικών αναγκών μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται από τις κινητοποιήσεις.

Πιθανές πρόσθετες αλλαγές και ενημέρωση επιβατών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Hellenic Train εφιστά την προσοχή των επιβατών στο ενδεχόμενο να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις στα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η προειδοποίηση εκδίδεται λόγω των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω τη λειτουργία του Προαστιακού.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία συνιστά ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να ενημερώνονται εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Hellenic Train, www.hellenictrain.gr, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης επιβατών στον αριθμό 14511, ή απευθυνόμενοι στα κατά τόπους εκδοτήρια εισιτηρίων.

Η έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας και την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων, δεδομένης της δυναμικής και της αβεβαιότητας που μπορεί να προκαλέσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit