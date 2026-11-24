Μια 82χρονη γυναίκα, κάτοικος ενός χωριού της Λοκρίδας στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας, έπεσε θύμα μιας καλά οργανωμένης απάτης και κλοπής. Δύο άγνωστοι άνδρες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της εφορίας, κατάφεραν να εισέλθουν στην κατοικία της ηλικιωμένης. Από το σπίτι της, οι δράστες αφαίρεσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά στην παθούσα. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, και έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Η προσέγγιση και η είσοδος των δραστών

Το πρωινό της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, οι δύο απατεώνες έφτασαν στην οικία της 82χρονης γυναίκας στο χωριό της Λοκρίδας. Χτυπώντας την πόρτα, παρουσιάστηκαν στην ηλικιωμένη ως υπάλληλοι της εφορίας. Επικαλούμενοι αυτή την ψευδή ιδιότητα, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της και να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη είσοδό τους στην κατοικία της. Η συγκεκριμένη μέθοδος, όπου οι δράστες παριστάνουν δημόσιους λειτουργούς, είναι συχνά χρησιμοποιούμενη σε περιπτώσεις απάτης με στόχο ευάλωτα άτομα, όπως οι ηλικιωμένοι.

Μόλις βρέθηκαν εντός του σπιτιού, οι δύο άγνωστοι ξεκίνησαν την έρευνα για αντικείμενα αξίας. Η ηλικιωμένη, πιθανότατα, δεν υποψιάστηκε τις πραγματικές τους προθέσεις, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για νόμιμο έλεγχο ή διαδικασία. Αυτή η παραπλάνηση αποτέλεσε το κλειδί για την επιτυχία του εγχειρήματός τους, καθώς τους επέτρεψε να δράσουν ανενόχλητοι μέσα στον χώρο της κατοικίας.

Η ανακάλυψη των κρυμμένων οικονομιών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σπίτι, οι δράστες εντόπισαν τις οικονομίες της 82χρονης. Η λεία τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συνολική αξία των κλοπιμαίων ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού βρέθηκε κρυμμένο σε ένα απροσδόκητο σημείο: μέσα στο πλυντήριο της γυναίκας. Η ηλικιωμένη είχε επιλέξει το πλυντήριο ως κρυψώνα για τα χρήματά της, θεωρώντας το ασφαλές.

Πέρα από το ποσό που βρισκόταν στο πλυντήριο, οι απατεώνες αφαίρεσαν και επιπλέον 1.000 ευρώ, τα οποία εντόπισαν σε άλλα σημεία εντός της κατοικίας. Αυτή η διπλή κλοπή ανέβασε το συνολικό ποσό που αποκόμισαν οι δράστες σε περισσότερα από 30.000 ευρώ, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην οικονομική κατάσταση της 82χρονης.

Η διαφυγή και οι αστυνομικές έρευνες

Αφού ολοκλήρωσαν την κλοπή και αφαίρεσαν τα χρήματα, οι δύο απατεώνες αποχώρησαν άμεσα από το σπίτι της ηλικιωμένης. Η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός λευκού αυτοκινήτου. Η κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκαν οι δράστες μετά την αποχώρησή τους από το χωριό της Λοκρίδας δεν έχει γίνει γνωστή στις αρχές, γεγονός που καθιστά πιο σύνθετη την προσπάθεια εντοπισμού τους.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες με στόχο την ταυτοποίηση των δύο δραστών και τον άμεσο εντοπισμό τους. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη των υπευθύνων για την απάτη και την κλοπή σε βάρος της 82χρονης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki