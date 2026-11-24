Οι κλήσεις του Χάρη Παυλίδη για την προετοιμασία της Εθνικής πόλο γυναικών ενόψει του World Cup

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χάρης Παυλίδης, ανακοίνωσε τις 19 αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών. Οι κλήσεις αυτές αφορούν την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ενόψει της προκριματικής φάσης του World Cup.

Η συγκέντρωση των αθλητριών έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου, με τόπο συνάντησης το κολυμβητήριο του Πειραιά. Αυτή η προετοιμασία πραγματοποιείται δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της προκριματικής φάσης, η οποία θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Οι αλλαγές στο ρόστερ και οι απουσίες

Σε σχέση με το πρώτο διήμερο προπονήσεων, που έλαβε χώρα στις 2 και 3 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, καταγράφεται μία μόνο αλλαγή στο ρόστερ. Η Νικολέτα Κυριακοπούλου, τερματοφύλακας του Αλίμου ΝΑΣ, κλήθηκε στην θέση της Εύας Καρύτσα, η οποία αγωνίζεται στον ΝΟ Βουλιαγμένης. Η Κυριακοπούλου αποτελεί το μοναδικό νέο πρόσωπο στις κλήσεις του Χάρη Παυλίδη.

Οι υπόλοιπες 18 αθλήτριες που είχαν κληθεί και στο πρώτο διήμερο προπονήσεων, έλαβαν εκ νέου πρόσκληση. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Νικόλ Ελευθεριάδου, η οποία είχε επιστρέψει στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας με το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Από τη δεύτερη αυτή προετοιμασία της Εθνικής θα απουσιάζουν η τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης, Μαρίνα Κοτσιώνη, καθώς και οι Βασιλική Πλευρίτου και Ειρήνη Νίνου, αθλήτριες του Ολυμπιακού.

Η προκριματική φάση του World Cup στην Κοΐμπρα

Η προκριματική φάση της πρώτης κατηγορίας (division I) του World Cup είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας. Οι αγώνες θα λάβουν χώρα μεταξύ 14 και 19 Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα έχει κληρωθεί στον Β’ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης οι ομάδες της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Παράλληλα, στον Α’ όμιλο της προκριματικής φάσης, θα αγωνιστούν οι εθνικές ομάδες της Αυστραλίας, της Ουγγαρίας, των ΗΠΑ και της Ολλανδίας. Οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο δρόμος προς την τελική φάση και τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στην τελική φάση του World Cup, καθώς θα είναι η διοργανώτρια χώρα. Η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τις ημερομηνίες διεξαγωγής να είναι μεταξύ 24 και 28 Φεβρουαρίου του 2027. Από την Division 1, προκρίνονται οι πέντε πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα τερματίσει εντός της πρώτης πεντάδας, τότε θα προκριθεί και η έκτη ομάδα της κατάταξης. Επιπλέον, δύο ακόμη εισιτήρια για την τελική φάση θα δοθούν μέσω της Division 2. Η Division 2 θα διεξαχθεί επίσης στην Κοΐμπρα, λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα από τις 7 έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Η νικήτρια ομάδα του World Cup γυναικών θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Το ίδιο προνόμιο ισχύει και για τη νικήτρια ομάδα του World Cup ανδρών, η οποία θα κερδίσει επίσης την απευθείας πρόκριση για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko