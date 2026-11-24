Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας αποκάλυψε μια εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις φέρονται να είχαν στήσει μηχανισμό έκδοσης εικονικών παραστατικών διαμονής, με σκοπό την είσπραξη αποζημιώσεων από υπηρεσιακές μετακινήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη, ενώ η διαπιστωμένη οικονομική ζημία ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Η αποκάλυψη της απάτης και οι συλλήψεις

Οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ αποκάλυψαν μια μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου, εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής. Οι οργανώσεις εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να αποζημιώνονται για έξοδα διαμονής κατά τις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις τους.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συνελήφθησαν συνολικά 17 φερόμενα μέλη των δύο οργανώσεων. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στα κυκλώματα.

Επιπλέον, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω. Η σύλληψή τους έγινε κατά την παραλαβή εικονικών αποδείξεων διαμονής στο όνομά τους, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.

Η εμπλοκή των ένστολων και η οικονομική ζημία

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, περίπου 1.291 ένστολοι φέρονται να έχουν λάβει εικονικές αποδείξεις διαμονής και κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να τις χρησιμοποίησαν για να εισπράξουν αποζημιώσεις από τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις.

Η διαπιστωμένη οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές αναφέρουν ότι το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζεται η εμπλοκή επιπλέον δημοσίων υπαλλήλων.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται λιμενικοί, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, προσωπικό του ΕΚΑΒ, πυροσβέστες, καθώς και μία δικαστική υπάλληλος. Ειδικότερα, ερευνώνται οι περιπτώσεις ακόμη 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 άλλων δημοσίων υπαλλήλων.

Ο τρόπος δράσης των κυκλωμάτων

Τα δύο εγκληματικά κυκλώματα δρούσαν ανεξάρτητα, εκμεταλλευόμενα τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να αποζημιώνονται για τα έξοδα διαμονής τους κατά τις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις. Έναντι συμφωνημένης αμοιβής, τα μέλη των οργανώσεων προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με πλασματικά παραστατικά διαμονής.

Αυτά τα παραστατικά χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από τους υπαλλήλους για να εισπράττουν αποζημιώσεις από τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα παραστατικά αφορούσαν ανύπαρκτα καταλύματα, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται εταιρείες-βιτρίνες στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν πιέσεις σε λογίστριες και χρήση κωδικών TAXISnet. Αναφέρεται επίσης ότι θα παίρνονταν 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση, γεγονός που υποδηλώνει την οργανωμένη φύση της απάτης.

Κατασχέσεις και συνέχεια της έρευνας

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων, κατασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, πλήθος εικονικών αποδείξεων και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι χειρόγραφες σημειώσεις περιείχαν ονόματα και χρηματικά ποσά, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία για την έκταση και τους συμμετέχοντες στην απάτη. Επίσης, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τερματικά POS και οχήματα, τα οποία πιθανόν χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Η υπόθεση αυτή συνεχίζει να ερευνάται για την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos