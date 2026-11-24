Ο Άρης μέλος της Euroleague One Team, με δράσεις για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επίσημη ένταξή της στην EuroLeague One Team, μια σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή του συλλόγου σε κοινωνικές δράσεις. Η σχετική ενημέρωση δόθηκε μέσω ανακοίνωσης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Άρη στην κοινωνική προσφορά και την αξιοποίηση του αθλητισμού ως μέσου ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο φέρνει το μπάσκετ και τις αξίες του σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της EuroLeague One Team, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση και την υποστήριξη κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Η ένταξη στην Euroleague One Team

Η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση ότι έγινε μέλος της EuroLeague One Team. Η ένταξη αυτή αποτελεί ένα βήμα για τον σύλλογο, καθώς τον εντάσσει σε ένα δίκτυο ομάδων που μοιράζονται το όραμα για την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Άρης ενισχύει το κοινωνικό του αποτύπωμα, αναλαμβάνοντας δράσεις που υπερβαίνουν τα στενά όρια του αγωνιστικού χώρου. Η συμμετοχή στην EuroLeague One Team επιτρέπει στον σύλλογο να συνεισφέρει ενεργά στην κοινότητα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του μπάσκετ ως εργαλείο για θετικές αλλαγές.

Το πρόγραμμα «Τζάμπολ Αγάπης»

Στο πλαίσιο της ένταξής του στην EuroLeague One Team, ο Άρης υλοποιεί το πρόγραμμα «Τζάμπολ Αγάπης». Αυτή η δράση πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στο Παλέ, προσφέροντας μια σταθερή ευκαιρία για συμμετοχή και μάθηση.

Συγκεκριμένα, είκοσι παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Αυτή η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν σε ένα αθλητικό περιβάλλον και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, μέσα από το παιχνίδι και την ομαδική δραστηριότητα.

Μαθαίνοντας μπάσκετ και δεξιότητες ζωής

Μέσα από το «Τζάμπολ Αγάπης», τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα βασικά του μπάσκετ. Πέρα από τις αθλητικές δεξιότητες, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κοινωνική τους ένταξη και την προσωπική τους εξέλιξη.

Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη χαρά. Η συμμετοχή σε μια ομαδική δραστηριότητα όπως το μπάσκετ ενθαρρύνει τα παιδιά να αλληλεπιδρούν, να εμπιστεύονται τους συμπαίκτες τους και να βιώνουν τη χαρά της επίτευξης κοινών στόχων.

Δίπλα στα παιδιά βρίσκονται εθελοντές και άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι παρέχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους συμμετέχοντες.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος του μπάσκετ

Η EuroLeague One Team, στην οποία πλέον ανήκει και η ΚΑΕ Άρης, έχει ως στόχο να αναδείξει πώς το άθλημα του μπάσκετ μπορεί να επιδράσει θετικά και να μεταμορφώσει κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το μπάσκετ αποδεικνύεται ένα ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική ενσωμάτωση και την προώθηση αξιών.

Η δέσμευση του Άρη σε αυτό το πρόγραμμα αντανακλά την ευρύτερη φιλοσοφία ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο στην αγωνιστική διάκριση, αλλά μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta