Ολοκληρώθηκε η απολογία του 63χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Ακρόπολης, αλλά και στο Θησείο, σύμφωνα με διαφορετικές αναφορές. Ο κατηγορούμενος τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, καθώς προέκυψε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σχετικά με την ποινική του μεταχείριση. Η τελική απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό θα ληφθεί από το δικαστικό συμβούλιο.

Η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 63χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την ποινική του μεταχείριση. Η ανακρίτρια πρότεινε τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστό και ως «βραχιολάκι».

Αντίθετα, ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου. Λόγω αυτής της διαφωνίας, η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να επιλύσει τον «γόρδιο δεσμό» και να αποφασίσει για την τύχη του 63χρονου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του συμβουλίου, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου για τις συνθήκες του θανάτου

Στην απολογία του, ο 63χρονος περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου της συζύγου του, ισχυριζόμενος ότι εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης και μανίας. Φέρεται να δήλωσε ότι προσπάθησε να την εμποδίσει να κάνει κακό στον εαυτό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εκείνη τη στιγμή η σύζυγός μου ήταν σε κρίση, σε μανία. Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό».

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την εκδοχή του στραγγαλισμού ως αιτία θανάτου της 61χρονης. Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε απόφραξη των αεραγωγών και ότι η θανατηφόρα κάκωση προκλήθηκε από την πίεση στο στέρνο της γυναίκας πάνω στον τοίχο. «Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών. Ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο», φέρεται να ανέφερε.

Η εκδοχή του για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό

Ο 63χρονος φέρεται να δήλωσε ότι διέπραξε τον θανάσιμο ξυλοδαρμό της συζύγου του «εν βρασμώ». Σύμφωνα με την εκδοχή του, η γυναίκα του τον χτύπησε πρώτη και αυτός ανταπέδωσε τα χτυπήματα. Αυτή η δήλωση αποτελεί μέρος των εξηγήσεων που έδωσε στις αρχές για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος μίλησε επίσης για χρόνια ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η αδικοχαμένη γυναίκα. Περιέγραψε έναν καυγά που ξέφυγε από τον έλεγχο, οδηγώντας στα μοιραία χτυπήματα. Επανέλαβε ότι ο θάνατος της 61χρονης αποδίδεται σε χτυπήματα στο στέρνο και όχι σε ασφυξία από στραγγαλισμό, ενισχύοντας την αρχική του θέση.

Η προσωπική δήλωση και η αναμονή της απόφασης

Κλείνοντας την απολογία του, ο 63χρονος αναφέρθηκε στην κοινή ζωή που είχε με τη σύζυγό του, δηλώνοντας συντετριμμένος από τον θάνατό της. «Είμαι συντετριμμένος, είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί», φέρεται να είπε, τονίζοντας τη μακρόχρονη σχέση τους.

Το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει εντός πενθημέρου για την ποινική μεταχείριση του 63χρονου. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό, εν αναμονή της κρίσης που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης της γυναικοκτονίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit