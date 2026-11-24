Η απόφαση της Formula 1 να διεξαγάγει τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν του 2026 στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει ορισμένες ανησυχίες στους οδηγούς. Παρά τις διαβεβαιώσεις των διοργανωτών για την ασφάλεια, ορισμένοι εκφράζουν προβληματισμό, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ένας από αυτούς που επανήλθαν στο ζήτημα κατά τη διάρκεια του Grand Prix Λας Βέγκας.

Η απόφαση της formula 1 για το 2026

Η Formula 1 έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει τη σεζόν του 2026 με τη διεξαγωγή των Grand Prix Κατάρ και Άμπου Ντάμπι, τα οποία παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διοργανωτές των αγώνων έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην υλοποίηση των δύο αυτών Grand Prix, δηλώνοντας ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει καταφέρει να καθησυχάσει πλήρως όλους τους οδηγούς που θα συμμετάσχουν.

Οι ανησυχίες του Μαξ Φερστάπεν

Ένας από τους οδηγούς που έχουν εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες του είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επανήλθε στο θέμα της ασφάλειας των αγώνων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Grand Prix Λας Βέγκας, τονίζοντας τον προβληματισμό του.

Ο Ολλανδός πιλότος αναγνωρίζει ότι η Formula 1 διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή από αυτές που δημοσιοποιούνται στο ευρύ κοινό. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν αισθάνεται απόλυτα άνετα με την επικείμενη μετάβαση και τη διεξαγωγή των αγώνων.

Οι δηλώσεις του ολλανδού πιλότου

Μιλώντας στο Motorsport.com, ο Μαξ Φερστάπεν κλήθηκε να σχολιάσει τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί στους οδηγούς σχετικά με την ασφάλεια των δύο αγώνων. Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να εμπιστευτεί τις αρμόδιες αρχές που έχουν αναλάβει την ευθύνη.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Με τις εγγυήσεις που μας δίνουν, ακόμη και στις ιδιωτικές συζητήσεις, πρέπει να θεωρήσεις ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές. Θα μπορούσα να εκφράσω αντιρρήσεις, αλλά δεν έχει και κάποιο νόημα να το κάνω. Απλώς ελπίζω να πάνε όλα καλά». Όταν ρωτήθηκε αν οι διαβεβαιώσεις αυτές είναι αρκετές για να αισθάνεται πραγματικά ασφαλής, ο Φερστάπεν ήταν πιο αποκαλυπτικός για τις προσωπικές του ανησυχίες. «Αισθάνομαι καλά με αυτό; Όχι. Θα προτιμούσα να μείνω στο σπίτι μου. Αλλά εφόσον μας παρέχουν όλες τις εγγυήσεις ότι είναι ασφαλές, δεν μπορώ να πω και πολλά αρνητικά γι' αυτό. Είναι όμως ευχάριστο να ξέρεις ότι εξακολουθούν να εκτοξεύονται πύραυλοι σε χώρες αριστερά, δεξιά ή κάτω από εκεί που βρίσκεσαι; Όχι, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο».

Το παράδειγμα της yamaha στο motogp

Η συζήτηση για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εντάθηκε μετά από ένα προηγούμενο περιστατικό που αφορούσε το MotoGP. Η Yamaha αποφάσισε να μη συμμετάσχει στο Grand Prix Κατάρ του MotoGP, επικαλούμενη ανησυχίες για την κατάσταση στην περιοχή.

Παρόλο που ο αγώνας του MotoGP πραγματοποιήθηκε κανονικά, η επιλογή του ιαπωνικού κατασκευαστή προκάλεσε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με την επικείμενη παρουσία της Formula 1 στην ίδια περιοχή. Ο Φερστάπεν σχολίασε ότι το MotoGP έπρεπε να μεταβεί εκεί «λίγο νωρίτερα, σε μια εβδομάδα με κάπως μεγαλύτερη αβεβαιότητα».

Ο αγωνιστικός στόχος της red bull racing και οι κίνδυνοι

Ο Μαξ Φερστάπεν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στην περίπτωση που η ομάδα του, η Red Bull Racing, δεν είχε κάποιον αγωνιστικό στόχο να διεκδικήσει. Η Red Bull Racing εξακολουθεί να μάχεται για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, γεγονός που καθιστά την παρουσία των οδηγών της απαραίτητη.

Παρά τις προσωπικές του επιφυλάξεις, ο Φερστάπεν αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Grand Prix, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, συνοδεύεται από ορισμένους εγγενείς κινδύνους. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε τέτοιες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta