Το δίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ενισχύεται με τρία νέα εξειδικευμένα γραφεία στην Αττική. Οι νέες δομές βρίσκονται σε Κηφισιά, Νίκαια και Άγιο Παντελεήμονα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 10 στην Αττική και σε 66 πανελλαδικά. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εγκαινίασε τη νέα δομή στην Κηφισιά, ενώ η επίσημη λειτουργία των τριών γραφείων ξεκινά την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Εγκαίνια και δηλώσεις του υπουργού

Κατά την τελετή των εγκαινίων στην Κηφισιά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Προανήγγειλε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής επιτήρησης των κακοποιητών ως ένα πρόσθετο εργαλείο για την προστασία των θυμάτων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία ως «μία μάστιγα, δυστυχώς, πανάρχαια», υπογραμμίζοντας τη σημασία των ενεργειών που γίνονται.

Ο υπουργός στάθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι οι αυστηρότερες ρυθμίσεις αποτελούν πλέον ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των αστυνομικών. Αυτοί οι αστυνομικοί καλούνται να διαχειριστούν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τις νέες διατάξεις να ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Η διεύρυνση του δικτύου αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διεύρυνση του δικτύου και στόχοι

Η προσθήκη των τριών νέων γραφείων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη της Αττικής. Στόχος είναι η αμεσότερη ανταπόκριση στις καταγγελίες και η αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Με την έναρξη λειτουργίας τους, ο συνολικός αριθμός των εξειδικευμένων υπηρεσιών φτάνει τις 10 στην Αττική, ενώ πανελλαδικά ανέρχονται πλέον σε 66.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι «με τα επιπλέον Γραφεία βοηθούμε τους πολίτες να απευθύνονται πιο άμεσα, πιο εύκολα στα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας για να καταγγέλλουν περιστατικά». Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των θυμάτων να αναζητήσουν βοήθεια και να σπάσουν τον κύκλο της βίας, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές.

Ηλεκτρονική επιτήρηση και συνεργασίες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον υπουργό στην ηλεκτρονική επιτήρηση των κακοποιητών, μέσω της χρήσης ειδικού «βραχιολιού». Το μέτρο αυτό παρουσιάστηκε ως ένα επιπλέον βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των θυμάτων, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην προστασία τους. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να παρέχει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε την καθημερινή κινητοποίηση των αστυνομικών και την ανάγκη για στενή συνεργασία με τις υγειονομικές και ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Χαρακτήρισε τη διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ως μια μεγάλη επιχείρηση με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του θέματος.

Το μήνυμα του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους συναρμόδιους φορείς στάθηκε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ουσιαστική μείωση των περιστατικών κακοποίησης και όχι απλώς η διαχείριση των καταγγελιών. Ο κ. Μάλλιος εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι καταγγελίες θα μειωθούν, όχι επειδή τα θύματα δεν θα καταγγέλλουν, αλλά επειδή τα άσχημα αυτά περιστατικά δεν θα συμβαίνουν.

Ο αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος έδωσε έμφαση στον ρόλο της παιδείας, της οικογένειας και της εκπαίδευσης ως καθοριστικούς παράγοντες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της διαπαιδαγώγησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου στη ρίζα του, πέρα από τα κατασταλτικά μέτρα.

Με πληροφορίες από: Newsit