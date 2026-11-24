Η Σαβάνα Τζέιμς, σύζυγος του διάσημου μπασκετμπολίστα ΛεΜπρόν Τζέιμς, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή κατά δύο ανδρών. Ένα απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε ξαφνικά στην οικογένεια, καθώς ο ένας εκ των δύο ανδρών υποστηρίζει πως είναι γιος του ζευγαριού, ενώ ο άλλος στέλνει αλληλογραφία και εμφανίζεται στην οικία τους. Η προσφυγή της Σαβάνα Τζέιμς αφορά την ανάγκη για προστασία και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην κατοικία της οικογένειας.

Η προσφυγή της Σαβάνα Τζέιμς στη Δικαιοσύνη

Η Σαβάνα Τζέιμς, σύζυγος του Αμερικανού σούπερ σταρ του μπάσκετ ΛεΜπρόν Τζέιμς, κινήθηκε νομικά εναντίον δύο ανδρών, επικαλούμενη περιστατικά που έχουν διαταράξει την ηρεμία και την ασφάλεια της οικογένειάς της. Η προσφυγή της στη Δικαιοσύνη αποτελεί απάντηση σε μια σειρά γεγονότων που έχουν προκαλέσει ανησυχία, με την ίδια να δηλώνει πως έχει στερηθεί το αίσθημα ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτής της νομικής διαδικασίας, η σύζυγος του ΛεΜπρόν Τζέιμς ζητά από το δικαστήριο να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα και στους δύο άνδρες. Συγκεκριμένα, αιτείται να τους απαγορευτεί να πλησιάζουν την οικία της σε απόσταση μικρότερη των 183 μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ίδιας και της οικογένειάς της από περαιτέρω παρενοχλήσεις.

Ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι είναι γιος τους

Ένας εκ των δύο ανδρών κατά των οποίων στρέφεται η Σαβάνα Τζέιμς είναι ο 22χρονος Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ. Ο νεαρός άνδρας υποστηρίζει πως είναι γιος του ΛεΜπρόν και της Σαβάνα Τζέιμς, προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια. Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του ΛεΜπρόν, ο Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατοικία της στις 23 Οκτωβρίου. Κατά την εμφάνισή του, δήλωνε πως έχει συγγενική σχέση με την οικογένειά της, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε πως ήταν 14 ετών, παρά την πραγματική του ηλικία των 22 ετών.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 22χρονος κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι της οικογένειας από την μπροστινή πόρτα. Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε άμεση αστυνομική παρέμβαση, με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να προχωρούν στη σύλληψή του. Δημοσιεύματα από την Αμερική αναφέρουν ότι ο δράστης αντιμετωπίζει υποψία κατηγορηματικής παρενόχλησης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των πράξεών του και την ανάγκη για νομική προστασία της οικογένειας Τζέιμς.

Το δεύτερο περιστατικό με τον 55χρονο άνδρα

Πέραν του 22χρονου Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ, η Σαβάνα Τζέιμς στρέφεται νομικά και εναντίον ενός 55χρονου άνδρα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί, στέλνει συστηματικά αλληλογραφίες και δέματα στην οικία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας και παραβίασης της ιδιωτικότητας της οικογένειας.

Η συμπεριφορά του 55χρονου δεν περιορίστηκε στην αποστολή αλληλογραφίας. Στις 14 Νοεμβρίου, ο ίδιος έφτασε στην είσοδο του σπιτιού της οικογένειας, έχοντας μαζί του αποσκευές. Η Σαβάνα Τζέιμς υποστηρίζει ότι ο 55χρονος πιστεύει πως κατοικεί στην οικία της, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ιδιαίτερα ενοχλητική και απειλητική για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα της οικογένειας Τζέιμς.

Οι επιπτώσεις στην οικογενειακή ασφάλεια

Η σειρά αυτών των περιστατικών έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας για την οικογένεια του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Η Σαβάνα Τζέιμς έχει εκφράσει ξεκάθαρα στο δικαστήριο ότι έχει στερηθεί το αίσθημα ασφάλειας, μια βασική ανάγκη για κάθε οικογένεια. Η συνεχής παρουσία αγνώστων στην ιδιοκτησία τους και οι παράλογοι ισχυρισμοί, όπως αυτός του 22χρονου, έχουν επιβαρύνει την ψυχολογική της κατάσταση.

Η προσφυγή της στη Δικαιοσύνη και το αίτημα για περιοριστικά μέτρα αποτελούν μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ηρεμία και η ιδιωτικότητα στην κατοικία της οικογένειας. Η επιβολή της απαγόρευσης προσέγγισης σε απόσταση 183 μέτρων για τους δύο άνδρες κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν και ότι η οικογένεια Τζέιμς θα μπορέσει να ανακτήσει την αίσθηση ασφάλειας που έχει χάσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta