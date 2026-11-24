Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ζήτησε τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην κατοικία του στην πόλη της Λάρισας. Η εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε μετά από καταγγελία συγγενικού προσώπου του θανόντος, η οποία αφορά σε φερόμενη άρνηση διακομιδής του ασθενούς σε νοσοκομείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των δικαστικών και υγειονομικών αρχών.

Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 60χρονου

Ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης να προχωρήσει στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εντολή αυτή δόθηκε μετά από τις σχετικές δημοσιεύσεις στα Μέσα Ενημέρωσης, οι οποίες αναπαρήγαγαν την καταγγελία συγγενικού προσώπου και έφεραν στο φως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην κατοικία του.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν ενδελεχώς όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες, με απώτερο στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένα από τα βασικά σημεία που θα διερευνηθούν είναι το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όπως ρητά αναφέρεται στην καταγγελία που πυροδότησε την κινητοποίηση των αρχών.

Η καταγγελία για την άρνηση διακομιδής

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε από συγγενικό πρόσωπο του 60χρονου, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στην οικία του στη Λάρισα φέρονται να αρνήθηκαν τη μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο. Η άρνηση αυτή, όπως υποστηρίζεται με σαφήνεια στην καταγγελία, δεν ήταν άνευ όρων, αλλά συνδέθηκε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τέθηκαν από το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Ειδικότερα, οι διασώστες φέρονται να έθεσαν ως προαπαιτούμενο για τη διενέργεια της διακομιδής του 60χρονου τη βελτίωση της κατάστασης της ατομικής του υγιεινής. Αυτή η απαίτηση, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οδήγησε στο να μην μεταφερθεί ο άνδρας στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην κατοικία του, όπου και αργότερα κατέληξε.

Ο θάνατος στην κατοικία και τα ερωτήματα

Μετά την άρνηση διακομιδής και την παραμονή του στην οικία του, ο 60χρονος άνδρας κατέληξε στην κατοικία του στη Λάρισα, όπως προκύπτει από την καταγγελία. Ο θάνατος αυτός, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που περιγράφονται, έχει προκαλέσει μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ορθή εφαρμογή των πρωτοκόλλων διακομιδής ασθενών και την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Η καταγγελία που βρίσκεται στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας θέτει ευθέως το κρίσιμο ερώτημα εάν η έγκαιρη μεταφορά του 60χρονου με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη των γεγονότων και να είχε αποτρέψει τον θάνατό του. Αυτό το σημείο αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

Η αντίδραση και οι ενέργειες του ΕΚΑΒ

Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε, και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και των καταγγελιών. Συγκεκριμένα, έδωσε ρητή εντολή στον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας του ΕΚΑΒ να ξεκινήσει άμεσα μια Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη διερεύνηση των εσωτερικών διαδικασιών και των ενεργειών του πληρώματος του ΕΚΑΒ που ενεπλάκη στην υπόθεση. Μέσω της ΕΔΕ, αναμένεται να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και οι κανόνες λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε διοικητικό επίπεδο.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης

Η υπόθεση του 60χρονου άνδρα ήρθε στο προσκήνιο και έλαβε διαστάσεις δημοσιότητας αρχικά μέσω μιας ανάρτησης που πραγματοποίησε συγγενικό του πρόσωπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση αυτή περιέγραφε λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατος και την φερόμενη άρνηση διακομιδής από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η αρχική δημοσίευση στα social media αναπαράχθηκε στη συνέχεια από διάφορα Μέσα Ενημέρωσης, γεγονός που οδήγησε στην ευρεία γνωστοποίηση της υπόθεσης σε ολόκληρη την κοινή γνώμη. Αυτή η δημοσιοποίηση αποτέλεσε τον καταλύτη για την κινητοποίηση τόσο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας όσο και της διοίκησης του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διερευνηθούν εξονυχιστικά οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki