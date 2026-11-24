Η γνωστή ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στον σοβαρό τραυματισμό που είχε πριν από λίγο καιρό στο πόδι της, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς συνέβη το κάταγμα. Η ίδια αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να μείνει στο σπίτι για να αναρρώσει για ένα διάστημα τριών μηνών, κατά το οποίο δεν μπορούσε να περπατήσει και η καθημερινότητά της ανατράπηκε πλήρως.

Το ατύχημα στα πεζοδρόμια των Βριλησσίων

Η Μαίρη Σταυρακέλλη περιέγραψε το ατύχημά της, το οποίο συνέβη ενώ πήγαινε για γύρισμα, μια κανονική ημέρα, στην περιοχή των Βριλησσίων. Όπως ανέφερε, σε ένα από τα χιλιάδες άθλια πεζοδρόμια της Αθήνας, όπου οι ρίζες από τα δέντρα έχουν βγει και μια πλάκα κουνιόταν, έπεσε κάτω και τσακίστηκε. Αυτή η πτώση είχε ως αποτέλεσμα ένα δύσκολο κάταγμα στο πόδι της.

Η ηθοποιός τόνισε ότι το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πολλά προβληματικά πεζοδρόμια της πρωτεύουσας, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την κατάσταση των υποδομών. Το ατύχημα την βρήκε απροετοίμαστη, ανατρέποντας όλο τον προγραμματισμό της.

Η μακρά περίοδος ανάρρωσης και οι επιπλοκές

Μετά τον τραυματισμό, η Μαίρη Σταυρακέλλη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο ανάρρωσης, καθώς για τρεις ολόκληρους μήνες δεν μπορούσε να περπατήσει. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι η βελτίωση της υγείας της προχωράει αρκετά αργά, παρά το «πάρα πολύ πείσμα» που έχει επιδείξει, με την επιθυμία να μην την καθηλώσει ο τραυματισμός. Έχει πεισμώσει, όπως δήλωσε, για να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.

Επίσης, η ηθοποιός ανέφερε ότι ελπίζει να γλιτώσει την επέμβαση, καθώς ακόμα δεν είναι δεδομένο ότι θα την αποφύγει. Πέρα από το κάταγμα στο πόδι, η καλλιτέχνις είχε χτυπήσει και στον αυχένα. Αυτό είχε ως συνέπεια να την πονούν τα χέρια της όταν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πατερίτσες στην αρχή, καθιστώντας την αρχική της μετακίνηση ακόμα πιο δύσκολη.

Άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την εργασία

Ο τραυματισμός είχε άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την επαγγελματική ζωή της Μαίρης Σταυρακέλλη. Όπως δήλωσε, αναγκάστηκε να σταματήσει να δουλεύει, με οτιδήποτε υπήρχε στον επαγγελματικό της προγραμματισμό να μένει πίσω. Η ανατροπή της καθημερινότητάς της με αυτόν τον τρόπο την θύμωσε ιδιαίτερα, καθώς βρέθηκε ξαφνικά ακίνητη στο σπίτι.

Η ίδια επέλεψε να δημοσιοποιήσει το ατύχημα δύο μήνες αφότου είχε περάσει πολύ δύσκολα, αφού είχε βιώσει την πλήρη ανατροπή της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής. Η ανάγκη να παραμείνει ακίνητη στο σπίτι άλλαξε δραστικά τους ρυθμούς της, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής της.

Η οργή για την κατάσταση των πεζοδρομίων και η έλλειψη σεβασμού

Η Μαίρη Σταυρακέλλη εξέφρασε έντονη οργή για την κατάσταση των πεζοδρομίων και των δρόμων στην Ελλάδα. Η ίδια ανέφερε ότι ξαφνικά ανακάλυψε πως «είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που πέφτουν στα πεζοδρόμια», γεγονός που την προβλημάτισε βαθιά. Μάλιστα, άνθρωποι που της έφεραν αμαξίδιο της είπαν ότι «το 90% των ατυχημάτων είναι από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους», ένα στοιχείο που ενίσχυσε την αγανάκτησή της.

Η ηθοποιός τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν» να συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα και διερωτήθηκε γιατί δεν φροντίζεται περισσότερο η καθημερινότητα των πολιτών. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «έλλειψη σεβασμού προς τον πολίτη», προσθέτοντας ότι «δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να διεκδικούμε τα αυτονόητα» και ότι «κάτι πρέπει να γίνει». Η συνέντευξη της Μαίρης Σταυρακέλλη προβλήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos