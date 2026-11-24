Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εν ψυχρώ δολοφονία 52χρονου στη Γλυφάδα, η οποία σημειώθηκε την 11η Οκτωβρίου του 2026. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από το στυγερό έγκλημα κρύβεται ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας, πιθανότατα ένα ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, με φόντο διαφορές στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών. Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχει οδηγήσει στην προφυλάκιση ενός 48χρονου άνδρα για υποστηρικτικό ρόλο, ενώ αναζητούνται οι δύο φυσικοί αυτουργοί.

Η στιγμή της εκτέλεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των Ανθρωποκτονιών, οι δύο δράστες επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα και προσέγγισαν τον 52χρονο την ώρα που εκείνος κινούνταν με το δικό του δίκυκλο. Ο 52χρονος είχε προορισμό το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στην παραλιακή.

Οι δράστες άνοιξαν αρχικά πυρ με σκοπό να τον αναγκάσουν να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να εκτραπεί η πορεία του. Όταν ο 52χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, οι δύο άνδρες φέρονται να τον πυροβόλησαν εκ νέου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του και εκτελώντας τον εν ψυχρώ.

Η χαρτογράφηση της διαδρομής των δραστών

Κομβικό ρόλο για την εξιχνίαση του εγκλήματος έπαιξε η συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το σημείο της δολοφονίας όσο και από περιοχές που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής προσέγγισης και διαφυγής των δραστών. Αυτή η εκτεταμένη ανάλυση επέτρεψε στις αρχές να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους πριν και μετά την εκτέλεση.

Από το υλικό αυτό προέκυψε ότι οι δράστες, μετά την επίθεση, κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα. Εκεί, πάρκαραν τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στο χτύπημα σε μια απομονωμένη κατοικία. Στη συνέχεια, τους περίμενε ο 48χρονος συνεργός τους, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το επόμενο στάδιο της διαφυγής τους. Με ένα ασημί αυτοκίνητο, τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή χωρίς να χρησιμοποιούν πλέον τη μοτοσικλέτα της επίθεσης.

Οι εμπλεκόμενοι και ο ρόλος τους

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 48χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονία. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε στο Αγρίνιο και στη διάρκεια της εξέτασής του από αστυνομικούς, φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρείχε συνδρομή στους δύο δράστες, μεταφέροντάς τους από την κατοικία του προς τις εργατικές κατοικίες του Καρέα.

Παράλληλα, αναζητούνται δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Ο ένας εκ των δύο, ηλικίας 48 ετών, έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση και του δεύτερου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, οι δύο καταζητούμενοι ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τμήματα της μοτοσικλέτας που συνδέεται με την υπόθεση, καθώς και ένα κράνος που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς.

Το πιθανό κίνητρο και οι απειλές

Ως επικρατέστερο κίνητρο της δολοφονίας εξετάζονται οι διαφορές γύρω από το εμπόριο ναρκωτικών, στο οποίο φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ο 52χρονος, στην περιοχή των νοτίων προαστίων. Η δραστηριότητά του φέρεται να είχε προκαλέσει αντιδράσεις και να είχε δημιουργήσει αντιπαραθέσεις με άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χώρο.

Οι πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές αναφέρουν ότι το θύμα είχε δεχθεί απειλές και προειδοποιήσεις πριν από τη δολοφονία του. Ένα από τα ευρήματα που προσέλκυσαν ιδιαίτερα την προσοχή των αστυνομικών ήταν ένα κουτί με σφαίρες, το οποίο εντοπίστηκε στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του μετά την ανθρωποκτονία. Το συγκεκριμένο εύρημα εκτιμάται ότι ενδεχομένως αποτελούσε προειδοποιητικό μήνυμα προς τον 52χρονο, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που φέρεται να είχε προηγηθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos