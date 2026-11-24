Έντονη ανησυχία επικρατεί στην οικογένεια του ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς η σύζυγός του, Σαβάνα Τζέιμς, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη στην κομητεία του Λος Άντζελες. Η κίνησή της αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια σειρά περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της οικογένειας, ζητώντας περιοριστικά μέτρα εναντίον δύο ανδρών.

Ένας εκ των ανδρών αυτών είναι ένας 22χρονος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Η Σαβάνα Τζέιμς έχει εκφράσει τον φόβο ότι η συμπεριφορά του δεν έχει σταματήσει και ότι θα επιχειρήσει να προσεγγίσει ξανά την οικογένεια εάν αφεθεί ελεύθερος.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι δύο άνδρες

Η Σαβάνα Τζέιμς, σύζυγος του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Η αίτηση που κατέθεσε στο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων εναντίον δύο ανδρών.

Ένας από αυτούς είναι ο 22χρονος Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς και της ίδιας της Σαβάνα. Η αίτηση περιγράφει επίσης την ανάγκη για δικαστική προστασία και από έναν ακόμη άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχει επιδείξει τρομακτική συμπεριφορά.

Το ιστορικό των περιστατικών στην κατοικία

Η υπόθεση του 22χρονου Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ, με τις εξελίξεις να δείχνουν ότι η οικογένεια Τζέιμς επιδιώκει να διασφαλίσει την προστασία της. Σύμφωνα με την περιγραφή της Σαβάνα, ο ΜακΓουάιτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατοικία της οικογένειας στις 23 Οκτωβρίου.

Τότε, φέρεται να δήλωσε ότι έχει συγγενική σχέση με τους Τζέιμς, ενώ συμπεριφερόταν σαν παιδί και ισχυρίστηκε ότι ήταν 14 ετών. Η κατάσταση κλιμακώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο ΜακΓουάιτ επέστρεψε στην ιδιοκτησία και κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι από την μπροστινή πόρτα, η οποία είχε μείνει ξεκλείδωτη.

Η σύλληψη του 22χρονου και οι κατηγορίες

Το περιστατικό της εισόδου στην κατοικία οδήγησε σε άμεση αστυνομική επέμβαση. Δώδεκα αστυνομικοί έφθασαν στην κατοικία στην Καλιφόρνια για να απομακρύνουν τον 22χρονο άνδρα.

Ο Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ συνελήφθη και, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αντιμετωπίζει υποψία κακουργηματικής παρενόχλησης, ένα αδίκημα που στις ΗΠΑ είναι γνωστό ως felony stalking. Η Σαβάνα Τζέιμς έχει εκφράσει τον έντονο φόβο της για την ασφάλεια της οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του 22χρονου δεν έχει σταματήσει και ότι υπάρχει κίνδυνος να επιχειρήσει ξανά να τους προσεγγίσει εάν αφεθεί ελεύθερος.

Η ανησυχία της Σαβάνα Τζέιμς

Η Σαβάνα Τζέιμς υποστηρίζει με έμφαση ότι η συμπεριφορά του 22χρονου άνδρα δεν έχει σταματήσει, παρά τη σύλληψή του. Η ίδια εκφράζει τον φόβο ότι ο ΜακΓουάιτ θα επιχειρήσει να προσεγγίσει ξανά την οικογένεια εάν αφεθεί ελεύθερος, γεγονός που την οδήγησε στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την εξασφάλιση περιοριστικών μέτρων.

Η οικογένεια Τζέιμς επιθυμεί να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την προστασία της, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στην κατοικία τους στην Καλιφόρνια.

Η επαγγελματική ζωή του ΛεΜπρόν

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται πλέον μακριά από το Λος Άντζελες λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Η επαγγελματική του ζωή τον έχει οδηγήσει στη Φιλαδέλφεια, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα των Σίξερς.

Παράλληλα, ο διάσημος NBAer μένει στη Νέα Υόρκη και κάνει το δρομολόγιο για τους αγώνες και τις προπονήσεις με ελικόπτερο. Ωστόσο, πίσω στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στην οικογένειά του.

Με πληροφορίες από: Athletiko