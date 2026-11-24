Συγκλονιστικές μαρτυρίες γειτόνων έρχονται στο φως σχετικά με την 66χρονη θετή μητέρα της 14χρονης εγκύου στον Πύργο. Η ανήλικη, η οποία φιλοξενείται εδώ και περισσότερο από έναν μήνα στο νοσοκομείο Πύργου, διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος, ενώ η θετή της μητέρα φέρεται να αρνείται να δώσει άδεια για άμβλωση, παρότι η ίδια η 14χρονη το ζητά.

Η υπόθεση της ανήλικης και η εγκυμοσύνη

Η υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο το 14χρονο κορίτσι ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες, 23 Νοεμβρίου 2026. Η ανήλικη βρίσκεται στο νοσοκομείο Πύργου για πάνω από ένα μήνα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν την εγκυμοσύνη της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη είχε υιοθετηθεί από την 66χρονη γυναίκα, η οποία πλέον δεν επιθυμεί να φροντίζει τη θετή της κόρη.

Παρά την επιθυμία της ανήλικης για άμβλωση του εμβρύου, η θετή της μητέρα αρνείται να δώσει την απαραίτητη άδεια. Η 66χρονη φέρεται να εγκατέλειψε το κορίτσι, υποστηρίζοντας ότι ήταν επιθετική και επικίνδυνη προς την ίδια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να την φροντίσει.

Μαρτυρίες γειτόνων για την παραμέληση

Γείτονες της 66χρονης καθηγήτριας αναφέρουν ότι όλοι γνώριζαν για τη συμπεριφορά της απέναντι στη θετή της κόρη. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για παραμέληση της ανήλικης ήδη από τον πρώτο καιρό της υιοθεσίας, με τη γυναίκα να μην την ήθελε και να την παραμελούσε από όταν ήταν μόλις 4 ετών.

Μία γειτόνισσα κατήγγειλε ότι η καθηγήτρια άφηνε το παιδί νηστικό. Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν, περιγράφοντας συνθήκες διαβίωσης που δεν χωράει ανθρώπινος νους για την 14χρονη κοπέλα.

Συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη βασικών αναγκών

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το κορίτσι ζούσε σε ένα σπίτι που περιγράφεται ως «τρώγλη», χωρίς φαγητό και θέρμανση. Η 66χρονη φέρεται να μην παρείχε ούτε τα στοιχειώδη των βασικών αναγκών της ανήλικης, αφήνοντάς την σε δυσμενείς συνθήκες.

Η 14χρονη κυκλοφορούσε με ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία είχαν σκιστεί και ήταν τρύπια από την καθημερινή χρήση. Η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή στην περιοχή, με τους κατοίκους να είναι ενήμεροι για την παραμέληση.

Η κατάσταση του σπιτιού και η παρέμβαση άλλων

Η γειτόνισσα περιέγραψε το σπίτι όπου ζούσε το παιδί ως «μέσα σε μια βρώμα», με κατσαρίδες, ποντίκια και άπλυτα πιάτα. Η ίδια ρώτησε το παιδί γιατί δεν τα πλένει, με την 14χρονη να απαντά ότι θα τα έπλενε μόνη της. Στη συνέχεια, η θετή μητέρα φέρεται να πήρε όλα τα πιρούνια και τα πιάτα και τα μετέφερε σε άλλο σπίτι, αφήνοντας το παιδί χωρίς σκεύη για να φάει.

Η 14χρονη, όπως αναφέρθηκε, θα πέθαινε από την πείνα αν δεν την τάιζαν μια κυρία από την Αλβανία, η οποία ήταν τότε οικιακός βοηθός, και μία άλλη κυρία που βρίσκεται κοντά της. Το παιδάκι γύριζε μόνο του και έπαιζε με άλλα παιδιά, ενώ οι γείτονες γνώριζαν την κατάσταση.

Το ιστορικό της υιοθεσίας και η αλλαγή μετά το 2018

Η ανήλικη υιοθετήθηκε από την 66χρονη καθηγήτρια όταν ήταν ακόμη βρεφάκι, με την παρότρυνση της θετής γιαγιάς της. Τα πρώτα χρόνια της υιοθεσίας, η 14χρονη ήταν κοντά με τη θετή γιαγιά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, από το 2018, όταν πέθανε η μητέρα της καθηγήτριας, το παιδί «έφυγε τελείως από το πλάνο». Η θετή μητέρα του φέρεται να έλειπε συνεχώς από το σπίτι και να μην έδειχνε ενδιαφέρον για την ανατροφή του, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης της ανήλικης.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση

Η υπόθεση της 14χρονης, η οποία φιλοξενείται στο νοσοκομείο Πύργου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες, 23 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, όλοι στην περιοχή φαίνεται να γνώριζαν την κατάσταση της ανήλικης, αλλά κανείς δεν είχε προβεί σε ενέργειες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς αναδεικνύει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το κορίτσι και την αδιαφορία που φέρεται να επέδειξε η θετή της μητέρα.

Με πληροφορίες από: Newsit