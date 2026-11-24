Ρόδος: «Το παιδί μου περιπλανιόταν για 3 ώρες μόνο του» – Συγκλονίζει η μητέρα της μικρής που ξεχάστηκε σε σχολικό

Συγκλονίζει η περιπέτεια μιας 3,5 ετών μικρής που ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνη της σε άγνωστη περιοχή του νησιού. Το κοριτσάκι περιπλανήθηκε για περίπου τρεις ώρες, μέχρι να εντοπιστεί από περαστικό. Η μητέρα του παιδιού περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, καταγγέλλοντας σοβαρές παραλείψεις από τους υπευθύνους της σχολικής μεταφοράς.

Η περιπέτεια της 3,5 ετών στη Ρόδο

Η περιπέτεια της 3,5 ετών μικρής στη Ρόδο έχει προκαλέσει προβληματισμό και συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Το κοριτσάκι, το οποίο φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο του νησιού, βρέθηκε μόνο του σε άγνωστη περιοχή μετά την αποβίβαση των υπολοίπων μαθητών από το σχολικό λεωφορείο.

Πρόκειται για την κόρη του τραγουδιστή Στάθη Ραφτόπουλου. Η μικρή φοιτά στο ιδιωτικό σχολείο μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό της, ο οποίος επίσης μεταφέρεται με το σχολικό όχημα.

Πώς ξεχάστηκε το παιδί στο σχολικό

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την εξαφάνιση της κόρης της. Κατήγγειλε σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά των υπευθύνων της σχολικής μεταφοράς και ζήτησε την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Ρόδου.

Όπως εξήγησε η μητέρα, η μικρή είχε αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το σχολικό λεωφορείο. Όταν το όχημα έφτασε στο σχολείο, τα υπόλοιπα παιδιά αποβιβάστηκαν κανονικά. Ωστόσο, δεν έγινε αντιληπτό ότι το κοριτσάκι παρέμενε μέσα στο σχολικό.

Στη συνέχεια, ο οδηγός απομάκρυνε το σχολικό όχημα από το σχολείο. Το στάθμευσε σε μία περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο Καλλιθέας. Η συγκεκριμένη τοποθεσία χαρακτηρίζεται από την παρουσία οικοδομών, εκσκαφών και δασώδους έκτασης.

Τρεις ώρες περιπλάνησης στο πουθενά

Όταν η μικρή ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε κανείς γύρω της. Τότε, βγήκε από το όχημα και άρχισε να περιπλανιέται μόνη της στην άγνωστη περιοχή. Η μητέρα της περιέγραψε τις στιγμές αυτές με έντονο τρόπο, τονίζοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε το παιδί.

«Ήμασταν τυχεροί. Ήταν εγκληματικό αυτό που κάνανε. Τρεις ώρες το παιδί μου στο πουθενά. Τρεισήμισι ετών να περιπλανιέται;», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα στο newsit.gr, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για την ασφάλεια του παιδιού της και την αμέλεια των υπευθύνων.

Η σωτήρια παρέμβαση των περαστικών

Η περιπέτεια της μικρής είχε αίσιο τέλος χάρη στην παρέμβαση περαστικών. Αυτοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν άκουσαν το κοριτσάκι να κλαίει. Ένας από αυτούς το εντόπισε μόνο του, τρομαγμένο και μέσα στις λάσπες.

Ο περαστικός μετέφερε το παιδί σε ένα κοντινό σχολείο, νομίζοντας ότι εκεί πήγαινε, προκειμένου να βρεθεί η οικογένειά του. Εκεί, το παιδί κατάφερε να δώσει τα στοιχεία του και να εξηγήσει σε ποιο σχολείο φοιτά, διευκολύνοντας την επικοινωνία με τους οικείους του.

Αμέσως μετά την ταυτοποίηση, ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα περιέγραψε την κατάσταση του παιδιού κατά την παραλαβή του: «Το πήραμε με λερωμένο όλο του το παντελονάκι από τον φόβο, τρομαγμένο, λασπωμένο. Δεν μπορώ να σκεφτώ καν πού περπάτησε το παιδί μου.»

Επίσης, η μητέρα τόνισε τη σημασία της παρέμβασης του περαστικού: «Πραγματικά, αυτός ο περαστικός έσωσε το παιδί μας κυριολεκτικά, διότι δεν κατάλαβαν τίποτα. Ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός ούτε κανένας.»

Καταγγελίες και οι επιπτώσεις στην οικογένεια

Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό. Το κοριτσάκι ξυπνούσε μέσα στη νύχτα κλαίοντας, εμφανίζοντας σημάδια τραυματικής εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό, πρόκειται να εξεταστεί από ψυχολόγους και παιδίατρο, προκειμένου να διαχειριστεί το συμβάν.

Η μητέρα στρέφει τα βέλη της όχι μόνο στον οδηγό και τη συνοδό του σχολικού λεωφορείου, αλλά και στη διοίκηση του ιδιωτικού σχολείου. Ζητά να διερευνηθούν ενδελεχώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να αποδοθούν οι απαραίτητες ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Newsit