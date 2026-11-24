Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026 τη Νέα Ιωνία, όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Σινώπης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, το οποίο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η στιγμή της έκρηξης και οι υλικές ζημιές

Η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 4 και 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, με τον θόρυβο να είναι εκκωφαντικός και να ξυπνά έντρομους τους κατοίκους της πυκνοκατοικημένης γειτονιάς. Ένας κάτοικος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε. Πέντε παρά είκοσι έγινε. Εγώ ερχόμουνα από τη γωνία, τη στροφή να έρθω προς τα εδώ και έγινε το μπαμ και πήγα από πάνω μετά». Άλλος κάτοικος περιέγραψε την έκρηξη ως «σαν να έγινε σεισμός 10 Ρίχτερ», προσθέτοντας ότι «τραντάχτηκαν τα σπίτια».

Οι υλικές ζημιές στο κατάστημα ήταν σημαντικές, καθώς η καφετέρια διαλύθηκε, η ψευδοροφή της καταστράφηκε και τα τραπεζοκαθίσματα εκτινάχθηκαν έξω από το μαγαζί. Επιπλέον, τουλάχιστον τέσσερα γειτονικά καταστήματα, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται στο απέναντι μέρος του δρόμου της οδού Σινώπης, υπέστησαν ζημιές από το ωστικό κύμα και τα θραύσματα. Ευτυχώς, παρά την ισχύ της έκρηξης, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ούτε διερχόμενων πολιτών ή οδηγών, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό.

Η μαρτυρία κατοίκων της περιοχής

Οι περίοικοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ισχύ της έκρηξης και τις πιθανές συνέπειες αν περνούσαν από το σημείο την ώρα του συμβάντος. Ένας κάτοικος δήλωσε: «Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια».

Η περιοχή της οδού Σινώπης είναι πυκνοκατοικημένη και παρουσιάζει κίνηση από νωρίς το πρωί, καθώς εργαζόμενοι ξεκινούν για τη δουλειά τους, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχει και στάση λεωφορείου. Οι κάτοικοι, αφού πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, βγήκαν άμεσα από τα σπίτια τους και κάλεσαν την αστυνομία.

Το έργο των αρχών και το βιντεοληπτικό υλικό

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει στο μικροσκόπιο της έρευνας το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, προσέγγισαν το κατάστημα, έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία και στη συνέχεια έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Οι αρχές εξετάζουν τα πλάνα προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διεξάγει έρευνες, συλλέγει ευρήματα και προσπαθεί να βρει υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, για να εξακριβωθεί η συνδεσμολογία του. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να χρησιμοποίησαν χειροβομβίδα ή ακόμα και δυναμίτιδα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη διενέργεια των ερευνών.

Τα κίνητρα της επίθεσης στο μικροσκόπιο

Οι αστυνομικοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό το σενάριο εξετάζεται καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρηση του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη γίνεται στόχος επίθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και προηγούμενα περιστατικά που συνδέονται με επιχειρήσεις του ίδιου ιδιοκτήτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του καφενείου. Η ίδια δεν απέκλεισε το σενάριο εμπρηστικής ενέργειας. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά την έκρηξη, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα. Δεν χρειάστηκε, ωστόσο, η επέμβασή τους, καθώς δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Παράλληλα, κλιμάκιο του ΕΚΑΒ βρέθηκε στην οδό Σινώπης, αν και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να παράσχει βοήθεια σε τραυματίες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και την ΕΛΑΣ, ενώ η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos