Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε ο Ρόι Κιν μετά τη συντριπτική ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε την εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων» «για κλάματα» και «απελπιστικά κακή», εκφράζοντας την πλήρη απογοήτευσή του. Παράλληλα, δεν δίστασε να ασκήσει κριτική σε πρώην συμπαίκτες του και στους φιλάθλους της ομάδας.

Η βαριά ήττα στο Άνφιλντ και η θέση στην Premier League

Η αναμέτρηση που διεξήχθη χθες, 22 Νοεμβρίου, στο Άνφιλντ για την 11η αγωνιστική της Premier League, άφησε πικρή γεύση στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι», με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο πλέον στο τιμόνι τους, γνώρισαν μία βαριά ήττα με σκορ 4-0 από την αντίπαλο Λίβερπουλ. Το αποτέλεσμα αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση τόσο στην ομάδα όσο και στους φιλάθλους της.

Μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 19η θέση της Premier League, γεγονός που την κατατάσσει στη ζώνη του υποβιβασμού. Η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον αγώνα, ήταν αυτή που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ρόι Κιν.

Η οργισμένη αντίδραση του Ρόι Κιν

Ο Ρόι Κιν, παρακολουθώντας την εικόνα της Γιουνάιτεντ, έμοιαζε ασυγκράτητος και δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του. «Η Γιουνάιτεντ ήταν, κατά τη γνώμη μου, απελπιστικά κακή. Απλά απαράδεκτη», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της αποτυχίας. Η εμφάνιση της ομάδας ήταν τέτοια που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «για κλάματα».

Η απογοήτευση του Κιν ήταν εμφανής σε κάθε του δήλωση, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει την απόδοση των παικτών. Η συντριβή με 4-0 δεν ήταν απλώς ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά μια συνολική εικόνα που προκάλεσε την οργή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου.

Οι ευθύνες στους παίκτες και η προηγούμενη πορεία

Ο Ρόι Κιν έστρεψε τα βέλη του προς τους παίκτες, τονίζοντας την ανάγκη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Αυτή η ομάδα, πριν από δύο χρόνια, τερμάτισε στη 15η θέση. Κατηγορούμε το διοικητικό συμβούλιο, τους ιδιοκτήτες, τους προπονητές. Πότε θα αναλάβουν οι παίκτες την ευθύνη;», αναρωτήθηκε οργισμένος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λίβερπουλ θα έπρεπε να είχε πετύχει πολύ περισσότερα γκολ, πιθανότατα οκτώ ή και εννέα, αν αναλογιστεί κανείς τις απίστευτες ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο Κιν εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για όσους προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη σημασία της ήττας. «Κι όμως, βγαίνουν όλοι από το γήπεδο και λένε ότι το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο"; Μου έρχεται να βρίσω με αυτά που ακούω», δήλωσε, δείχνοντας την πλήρη αντίθεσή του σε τέτοιες απόψεις. Για τον ίδιο, η κατάσταση απαιτεί αυτοκριτική και ανάληψη ευθυνών από τους πρωταγωνιστές εντός αγωνιστικού χώρου.

Η κριτική στον Γκάρι Νέβιλ και τους φιλάθλους

Στη συνέχεια, ο Ρόι Κιν δεν δίστασε να τα βάλει και με τον Γκάρι Νέβιλ, επίσης πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για τη στάση του. «Ο Νέβιλ είναι ικανοποιημένος με το 4-0; Θέλετε να μου πείτε ότι θα μπορούσαν να είχαν τα πάει καλύτερα; Το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο" όταν παίζεις με 10 παίκτες; Έχει τύχει ποτέ ομάδα να πάρει αποτέλεσμα παίζοντας με 10 παίκτες; Γίνεται!», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ένα υποθετικό σενάριο για να τονίσει την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη του, δήλωση.

Ο Κιν εξέφρασε την έκπληξή του για το πώς «άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί για τον σύλλογο λένε ότι το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο"; Απίστευτο!». Η κριτική του επεκτάθηκε και στους φιλάθλους, οι οποίοι, όπως παρατήρησε, χειροκροτούσαν την ομάδα. «Οι φίλαθλοι χειροκροτούν. Τι χειροκροτούν; Μια εμφάνιση για κλάματα», κατέληξε, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για χειροκρότημα μετά από μια τέτοια εμφάνιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta