Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Πύργο αργά το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026, με πρωταγωνιστές έναν 33χρονο άνδρα και την 35χρονη σύντροφό του. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σπίτι στην οδό Πετροπούλου. Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τον άνδρα, ενώ εκείνη αντέδρασε δαγκώνοντάς τον στο στήθος και χτυπώντας τον. Οι φωνές του ζευγαριού οδήγησαν τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία, η οποία και επενέβη άμεσα.

Το χρονικό της επίθεσης και της αντίδρασης

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026, σε μία οικία που βρίσκεται στην οδό Πετροπούλου, στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο είχε ως πρωταγωνιστές έναν 33χρονο άνδρα και την 35χρονη σύντροφό του, οι οποίοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε έναν σοβαρό καυγά.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 35χρονη γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα από τον 33χρονο σύντροφό της. Σε μία προσπάθεια να προστατευτεί και να αμυνθεί απέναντι στην επίθεση που δεχόταν, η γυναίκα αντέδρασε. Φέρεται να δάγκωσε τον άνδρα στο στήθος, ενώ παράλληλα τον χτύπησε, ανταποδίδοντας τα χτυπήματα που είχε δεχθεί.

Η παρέμβαση των γειτόνων και η άφιξη της αστυνομίας

Οι έντονες φωνές και ο θόρυβος που προέρχονταν από το σπίτι του ζευγαριού στην οδό Πετροπούλου ανησύχησαν τους γείτονες. Οι κάτοικοι της περιοχής, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τις αρχές, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας για να σταματήσει το επεισόδιο.

Άμεσα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του περιστατικού. Κατά την άφιξή τους στην οικία, διαπίστωσαν ότι τόσο ο 33χρονος άνδρας όσο και η 35χρονη γυναίκα έφεραν εμφανή σημάδια από τον μεταξύ τους καυγά, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία για τη σφοδρότητα της συμπλοκής που είχε προηγηθεί.

Η σύλληψη του 33χρονου και η αντίστασή του

Οι αστυνομικοί, αφού διαπίστωσαν την κατάσταση και τα σημάδια βίας, επιχείρησαν να προχωρήσουν στη σύλληψη του 33χρονου άνδρα. Ο άνδρας, ωστόσο, φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σύλληψης, καθιστώντας το έργο των αρχών πιο δύσκολο.

Παρά την αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 33χρονο. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, όπου και παραμένει κρατούμενος ενόψει των περαιτέρω νομικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.

Η μεταφορά της 35χρονης στο νοσοκομείο και η κατάθεση

Η 35χρονη γυναίκα, η οποία είχε δεχθεί χτυπήματα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό για τα τραύματα που έφερε.

Αφού ολοκληρώθηκε η παροχή των πρώτων βοηθειών και η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, η γυναίκα οδηγήθηκε στις αστυνομικές αρχές. Εκεί, κλήθηκε να δώσει λεπτομερή κατάθεση σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit