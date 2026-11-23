Έντονη αγανάκτηση επικρατεί στο Πέραμα μετά τη βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη διαρροή λυμάτων και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Λαγουδάκος, εξέφρασε την οργή του για την κατάσταση, τονίζοντας τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων και τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Η ζημιά σημειώθηκε στον μοναδικό δρόμο που συνδέει το Πέραμα με την υπόλοιπη Αττική, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό έμφραγμα.

Η βλάβη στον αγωγό και οι άμεσες συνέπειες

Η ζημιά στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ καταγράφηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Ικονίου. Το περιστατικό είχε ως άμεση συνέπεια τη διαρροή λυμάτων στο οδόστρωμα, προκαλώντας όχι μόνο οσμές και προβλήματα υγιεινής, αλλά και σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. Η έκταση της διαρροής οδήγησε σε άμεση ανάγκη για παρεμβάσεις και ρυθμίσεις.

Ο αγωγός που έσπασε αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και η βλάβη του επηρέασε άμεσα τον μοναδικό οδικό άξονα που συνδέει το Πέραμα με την υπόλοιπη Αττική. Αυτή η κρίσιμη σύνδεση, που αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία για την πόλη, βρέθηκε εκτός λειτουργίας ή με σοβαρούς περιορισμούς, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα στις μετακινήσεις.

Η οργή του δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, μιλώντας στον Ant1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για την κατάσταση. Με χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε την κρισιμότητα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Το σκ@τ@ με πνίγει, δεν με πνίγει το δίκιο μου. Το δίκιο μας δεν το βρήκαμε ποτέ». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την έντονη απογοήτευση για τα χρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα στην περιοχή.

Ο κ. Λαγουδάκος τόνισε επίσης τους κινδύνους που εγκυμονούσε η βλάβη, αναφέροντας πως «Θα τιναζόταν ο δρόμος στον αέρα. Τα σκατά θα έφταναν στα σαλόνια όλων των σπιτιών του Περάματος». Κάλεσε τους δημάρχους να ξεσηκωθούν, υπογραμμίζοντας ότι οι δήμοι έχουν μετατραπεί σε «διαχείριση των σκ@τ@ν», αντιμετωπίζοντας συνεχώς προβλήματα όπως «φωτιές, πλημμύρες, καύσωνες, πεθαμένοι». Χαρακτήρισε τους δήμους ως «γηροκομεία» και «λύματα», εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα και έκτακτες ρυθμίσεις

Η βλάβη στον αγωγό και η διαρροή λυμάτων οδήγησαν σε άμεση εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ο μοναδικός που συνδέει το Πέραμα με την υπόλοιπη Αττική, επιδείνωσε το πρόβλημα, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες. Συγκεκριμένα, από αυτόν τον δρόμο διέρχονται καθημερινά περίπου 50.000 Περαματιώτες, 30.000 Σαλαμίνιοι, 10.000 εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της περιοχής, καθώς και 15.000 στρατευμένοι και στρατιωτικοί του Πολεμικού Ναυτικού.

Προκειμένου να μετριαστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, δόθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης προσωρινά στην κυκλοφορία η μεγάλη λεωφόρος του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτή η λεωφόρος, αν και είχε κατασκευαστεί, παρέμενε κλειστή μέχρι σήμερα, και η προσωρινή της λειτουργία κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του έκτακτου προβλήματος.

Απαιτήσεις για άμεσες και μόνιμες λύσεις

Ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, τονίζοντας την ανάγκη για γρήγορες ενέργειες. Πέρα από την επιδιόρθωση του αγωγού, έθεσε και το ζήτημα της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για τη νέα διέξοδο του Περάματος, ένα έργο που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της περιοχής και την εξασφάλιση εναλλακτικών οδικών αρτηριών.

Επιπλέον, ο κ. Λαγουδάκος πρότεινε τη δημιουργία ενός τούνελ προς τη Σαλαμίνα, το οποίο θα λειτουργούσε ως διέξοδος για διαφυγή σε περιπτώσεις ανάγκης, αλλά και ως σύνδεση από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα. Αυτές οι προτάσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για μακροπρόθεσμες λύσεις στα χρόνια κυκλοφοριακά και υποδομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Περάματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis