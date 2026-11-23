Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός και απειλές για θέση πάρκινγκ στο Νέο Ρύσιο

Ένα «θερμό» επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, όταν μία διαφωνία για μία θέση στάθμευσης οδήγησε σε ξυλοδαρμό μεταξύ τριών ανδρών. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα την επέμβαση των αρχών και τη σύλληψη δύο ατόμων από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης, ενώ σχηματίστηκε και σχετική δικογραφία.

Η αρχή της διαμάχης για το πάρκινγκ

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 53χρονος άνδρας και ένας 47χρονος διαπληκτίστηκαν έντονα για μία θέση στάθμευσης οχήματος στην περιοχή του Νέου Ρυσίου. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οδηγώντας σε σωματική βία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 53χρονος φέρεται να απείλησε και να χτύπησε τον 47χρονο. Επιπλέον, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο 53χρονος απείλησε τον 47χρονο και με αιχμηρό αντικείμενο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Η εμπλοκή τρίτου προσώπου και ο ξυλοδαρμός

Στην εξέλιξη του επεισοδίου, ένας τρίτος άνδρας, ηλικίας 42 ετών, προσέτρεξε στο σημείο με σκοπό να βοηθήσει τον 47χρονο. Ωστόσο, και ο 42χρονος δέχτηκε χτυπήματα και απειλές από τον 53χρονο.

Φαίνεται πως ο 42χρονος αντέδρασε στην επίθεση, ανταποδίδοντας τα χτυπήματα στον 53χρονο, μετατρέποντας τον αρχικό διαπληκτισμό σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ των τριών ανδρών.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Μετά το περιστατικό, οι αρχές του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, διάφορες κατηγορίες.

Οι κατηγορίες αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αντανακλώντας τη σοβαρότητα των πράξεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από: enikos.gr