Προσπάθεια διάρρηξης στο σπίτι του Ντεζιρέ Ντουέ την ημέρα του τραυματισμού του

Διαρρήκτες επιχείρησαν να εισβάλουν στην κατοικία του ποδοσφαιριστή Ντεζιρέ Ντουέ, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που ο ίδιος υπέστη σοβαρό τραυματισμό σε αγώνα. Η απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε στην περιοχή Ιβλίν, ενώ ο Γάλλος παίκτης βρισκόταν στο γήπεδο και αγωνιζόταν. Κατά την επιστροφή του στο σπίτι, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, τον περίμενε η αστυνομία, η οποία είχε ήδη εντοπίσει ύποπτες κινήσεις γύρω από την οικία του.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ντεζιρέ Ντουέ

Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με την Νις. Ο αγώνας έληξε με σκορ 2-3, και ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή επισκίασε την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο τραυματισμός συνέβη λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα ο Ντουέ να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή. Παρόλο που ο ίδιος είχε προηγουμένως σκοράρει στο 32ο λεπτό, χαρίζοντας το δεύτερο γκολ στην ομάδα του, η σοβαρότητα της κατάστασής του είναι τέτοια που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για την υπόλοιπη σεζόν.

Ο 21χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, η οποία θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για αρκετούς μήνες.

Η απόπειρα εισβολής στην κατοικία του

Ενώ ο Ντεζιρέ Ντουέ βρισκόταν στο γήπεδο και αγωνιζόταν για την Παρί Σεν Ζερμέν, διαρρήκτες προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του. Η απόπειρα αυτή έλαβε χώρα στην περιοχή Ιβλίν, όπου βρίσκεται η κατοικία του ποδοσφαιριστή, δημιουργώντας ένα δυσάρεστο παράλληλο γεγονός με τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές, όταν ο Ντουέ επέστρεψε στο σπίτι του μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που έκανε λόγω του τραυματισμού του, βρήκε την αστυνομία να τον περιμένει. Οι αρχές είχαν κληθεί και είχαν εντοπίσει ύποπτες κινήσεις από αρκετά άτομα στον κήπο της οικίας του.

Οι φερόμενοι ως δράστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή μόλις αντιλήφθηκαν πως το σπίτι δεν ήταν άδειο, αποφεύγοντας έτσι την άμεση σύλληψη ή την ολοκλήρωση της διάρρηξης. Η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο υποδηλώνει την έγκαιρη αντίδραση στις ύποπτες ενέργειες.

Ενίσχυση της ασφάλειας από την Παρί Σεν Ζερμέν

Μετά το περιστατικό της απόπειρας διάρρηξης, η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε άμεσα σε επιπλέον μέτρα για την προστασία του 21χρονου Γάλλου ποδοσφαιριστή. Η ομάδα αποφάσισε να ενισχύσει σημαντικά την επιτήρηση στο σπίτι του Ντεζιρέ Ντουέ.

Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη και άμεσης προτεραιότητας, καθώς υπήρχε φόβος για το ενδεχόμενο να σημειωθεί ένα νέο περιστατικό διάρρηξης στην κατοικία του παίκτη. Η ασφάλεια του Ντεζιρέ Ντουέ αποτελεί πλέον βασική μέριμνα για τον σύλλογο, ειδικά μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση

Πέρα από τις εξελίξεις στην προσωπική του ασφάλεια, ο Ντεζιρέ Ντουέ έχει μπροστά του και την αποκατάσταση του σοβαρού τραυματισμού του. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται το προσεχές διάστημα να μεταβεί στο Κατάρ.

Εκεί, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του προβλήματος στο γόνατό του, μια επέμβαση που είναι κρίσιμη για την επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Η χειρουργική επέμβαση και η μετέπειτα αποκατάσταση αποτελούν το βασικό του μέλημα για τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta